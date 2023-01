L'AMC applaudit la décision de l'Ontario d'améliorer la mobilité des effectifs de la santé et demande une approche pancanadienne





OTTAWA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le plan du gouvernement de l'Ontario visant à faciliter la mobilité des travailleurs et travailleuses de la santé est une étape prometteuse pour l'amélioration de l'accès aux soins, un objectif que l'Association médicale canadienne (AMC) présente comme une solution clé à la crise actuelle qui sévit dans les systèmes de santé.

Nous pressons les autres gouvernements provinciaux et les gouvernements territoriaux d'adopter des stratégies similaires, reconnaissant que la mobilité des effectifs de la santé entre l'ensemble des provinces et des territoires est essentielle pour répondre aux besoins actuels en matière de soins de santé de la population canadienne. Nous sommes réconfortés par le fait que les provinces de l'Atlantique ont annoncé leur intention d'améliorer la mobilité interprovinciale des effectifs de la santé et que le gouvernement fédéral cherche des moyens de soutenir la mobilisation des prestataires de soins de santé formés à l'étranger.

L'AMC préconise l'instauration d'un permis d'exercice pancanadien, une approche plus exhaustive que les modèles régionaux et provinciaux. Avec un tel permis, les médecins pourront exercer leur profession ou recevoir une formation dans toute province ou tout territoire au Canada sans avoir à acquérir plus d'un permis d'exercice ou à payer pour l'acquisition de permis supplémentaires.

Pour le moment, les médecins canadiens doivent obtenir un permis d'exercice distinct dans chaque province ou territoire d'exercice, un processus long et coûteux qui complique l'accès aux soins.

L'AMC s'apprête à étudier les détails de la mesure législative de l'Ontario dès son dépôt, car nous sommes d'avis que l'abolition des obstacles à la mobilité des effectifs de la santé est une mesure nécessaire pour améliorer les conditions de travail des prestataires de soins de santé et l'accès aux soins pour toute la population.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

