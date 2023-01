LA NOUVELLE AMBASSADRICE INTERNATIONALE DE LANCÔME EMMA CHAMBERLAIN





L'influenceuse la plus populaire de la génération Z, qui apparaît dans la première web-série de Lancôme, nous parle d'image de soi et d'authenticité

PARIS, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Lancôme a le plaisir de présenter le nouveau visage de la Maison : Emma Chamberlain, youtubeuse américaine, icône de mode, entrepreneuse et jeune femme du XXIe siècle.

Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien:

https://www.multivu.com/players/uk/9133451-lancome-global-ambassador-emma-chamberlain/

LE CULTE DE L'AUTHENTICITÉ

Forte de sa personnalité attachante et de son style décontracté, Emma Chamberlain a conquis le monde en s'imposant comme l'une des icônes de mode les plus en vue, et une créatrice de contenus au flegme naturel. Peu après avoir démarré sa chaîne YouTube à l'âge de 16 ans, l'adolescente se lance sur les réseaux sociaux et gagne vite en popularité. Le secret de son succès ? L'authenticité dont elle fait preuve face à celles et ceux à qui elle s'adresse, qui lui permet de se démarquer parmi les nombreux créateurs de contenu sur le Web. Pour ses abonnés, ses vidéos sont non seulement drôles et divertissantes, mais elles leur donnent aussi l'impression de ne pas se sentir seuls.

Depuis, Emma Chamberlain a été récompensée lors des People's Choice Awards, dans la catégorie Pop Podcast. Elle est même apparue dans le classement des jeunes de moins de 30 ans les plus influents sur les réseaux sociaux selon Forbes, en 2021. Le style inédit du montage de ses vidéos a été largement imité, donnant naissance à des vlogs d'un tout nouveau genre, bien ancrés dans la vraie vie.

Selon Emma Chamberlain, qui devrait souffler un vent de fraîcheur au sein de la Maison de beauté française : « J'ai toujours eu ma propre notion de la beauté et je ne pensais pas avoir ma place dans ce monde, compte tenu de la dualité que je révèle, entre le confort et l'apparence soignée. Quand Lancôme m'a contactée, j'étais honorée et enchantée à l'idée que la Maison me comprenne et apprécie ma personnalité. »

Françoise Lehmann, directrice générale internationale de Lancôme, ajoute : « Je suis fière d'accueillir Emma dans la famille Lancôme. Sa carrière est déjà bien avancée malgré son jeune âge, et elle est appréciée par toute une génération pour le regard qu'elle porte sur la vie. Nous apprécions particulièrement son authenticité et l'humour qu'elle emploie pour parler de sujets sérieux. »

Rejoignant ainsi le casting extraordinaire des ambassadrices et ambassadeurs Lancôme, Emma Chamberlain y mêlera sa singularité et sa personnalité irrésistible. Elle partagera la vision de la Maison de la beauté puissante et positive pour inviter toute une génération à briller de l'intérieur.

En plus de ses célèbres contenus dans lesquels elle aborde les problèmes de sa génération, Emma Chamberlain a également lancé sa marque de café (Chamberlain Coffee) en 2020. En véritable porte-parole, elle possède son propre podcast (Anything Goes with Emma Chamberlain) dans lequel elle se dévoile toujours sans filtre.

Comptabilisant près de 30 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Emma Chamberlain est devenue l'une des personnalités les plus influentes, appréciées et populaires de son temps. C'est un modèle pour sa génération qui sait rester fidèle à ses convictions.

À L'AFFICHE DE LA TOUTE PREMIÈRE WEB-SÉRIE DE LANCÔME

Partez à la rencontre d'Emma Chamberlain, alors qu'elle arpente les rues de Paris d'un pas décidé et qu'elle nous ouvre les portes des bureaux Lancôme. Cette web-série inédite baptisée « How do you say beauty in French » et dévoilée le 12 janvier sur la chaîne YouTube de Lancôme est pleine de surprises et de rebondissements, portés par la fraîcheur d'Emma Chamberlain et son humour moderne. Plongez dès maintenant dans les coulisses de Lancôme avec notre nouvelle ambassadrice, à qui la Maison a donné carte blanche !

