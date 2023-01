Conseil fiscal - Personnes de l'âge d'or: nous avons des conseils pour vous aider en cette période de production des déclarations de revenus!





OTTAWA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Personnes de l'âge d'or, nous sommes là pour vous aider à obtenir toutes les prestations et tous les crédits auxquels vous pourriez avoir droit! Ces conseils vous aideront à remplir votre déclaration de revenus et de prestations et à éviter les interruptions de vos paiements de prestations et de crédits.

Dates limites de production et de paiement

Vous pourrez produire votre déclaration de revenus et de prestations de 2022 à compter du 20 février 2023. La date limite pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes est le 30 avril 2023. Puisque le 30 avril 2023 tombe un dimanche, l'Agence considérera votre déclaration comme reçue à temps si elle la reçoit au plus tard le 1er mai 2023 ou si l'envoi porte le cachet postal de ce jour.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2023 pour produire votre déclaration de revenus. En produisant votre déclaration avant la date limite, vous éviterez toute interruption de vos paiements de prestations ou de crédits auxquels vous avez droit.

Si vous devez de l'argent à l'Agence, votre paiement est dû le 30 avril 2023. Il sera considéré comme ayant été versé à temps si l'Agence le reçoit ou si une institution financière canadienne le traite au plus tard le 1er mai 2023.

Demande de prestations, de crédits et d'autres dépenses

Si vous produisez votre déclaration, vous pourriez être admissible à des prestations ou à des crédits qui vous permettent d'avoir plus d'argent dans vos poches. Vous pouvez savoir à quelles prestations et à quels crédits vous avez droit et comment en faire la demande en allant à Crédits d'impôt et prestations pour les particuliers.

Vous pouvez également avoir droit au supplément de revenu garanti (SRG). Le SRG est une prestation mensuelle pour les bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au Canada. Si vous recevez déjà le supplément, en produisant votre déclaration de revenus à temps, vous éviterez l'interruption de vos paiements et vous n'aurez besoin de refaire une demande.

Si vous devez de l'argent cette année, vous pourriez demander des déductions, des crédits et des dépenses pour réduire le montant que vous devez. Pour savoir ce que vous pouvez demander, allez à Demander des déductions, des crédits et des dépenses. Vous pourriez aussi tirer profit du fractionnement du revenu de pension.

Inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration de revenus en ligne

Vous pouvez vous inscrire au dépôt direct et produire votre déclaration en ligne pour rapidement obtenir tout remboursement auquel vous avez droit. Pour produire votre déclaration en ligne, consultez la liste de l'Agence des logiciels d'impôt homologués. Ils sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés. Certains sont même gratuits!

Lorsque vous produisez votre déclaration à l'aide d'un logiciel homologué IMPÔTNET, vous pourriez être en mesure d'utiliser :

Préremplir ma déclaration, un service sécurisé qui permet aux particuliers et aux représentants autorisés qui utilisent un logiciel d'impôt homologué de remplir automatiquement les parties d'une déclaration de revenus avec les renseignements dont dispose l'Agence au moment de la demande. Ce service peut récupérer les renseignements de l'année en cours et des six années précédentes. Une fois que le service Préremplir ma déclaration a rempli la déclaration avec vos renseignements, assurez-vous que tous les champs applicables de la déclaration de revenus sont remplis et que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets avant de soumettre votre déclaration;

sont vrais, exacts et complets avant de soumettre votre déclaration; ADC express, un service sécurisé qui permet aux particuliers et aux représentants autorisés de consulter leur avis de cotisation dans leur logiciel d'impôt homologué, immédiatement aussitôt que la déclaration est reçue et traitée par l'Agence.

En général, les déclarations envoyées par voie électronique sont traitées dans un délai de deux semaines. Les personnes inscrites au dépôt direct qui envoient leur déclaration par voie électronique peuvent obtenir un remboursement en aussi peu que huit jours ouvrables. Toutefois, pour les déclarations papier, notre norme de service est de les traiter dans les huit semaines suivant leur réception.

Apprenez-en davantage sur la production en ligne, les échéances et plus encore sur notre page Préparez-vous à faire vos impôts. L'Agence mettra à jour cette page d'ici la fin du mois de janvier 2023.

S'inscrire à Mon dossier

Vous pouvez vous inscrire à Mon Dossier à la page Mon dossier pour les particuliers. Il s'agit de la façon la plus rapide et la plus facile de consulter et de gérer vos renseignements concernant l'impôt et vos prestations. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez vous inscrire à Mon dossier d'entreprise.

Obtenez de l'aide gratuite pour produire votre déclaration de revenus

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient préparer votre déclaration de revenus. Les comptoirs d'impôts gratuits offrent leur service en personne ou en virtuel. Pour trouver un comptoir d'impôts et voir si vous êtes admissible à ce service, allez à la page Comptoirs d'impôts gratuits.

Paiement de l'incitatif à agir pour le climat

Le paiement de l'incitatif à agir pour le climat est un montant non imposable versé pour aider les particuliers et les familles à compenser le coût de la tarification fédérale de la pollution. Vous pourriez être admissible au paiement si vous êtes un résident de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba ou de l'Ontario.

Pour recevoir le paiement de l'incitatif à agir pour le climat, vous et votre époux ou conjoint de fait (le cas échéant) devez chacun produire une déclaration de revenus et de prestations pour l'année et être un particulier admissible. L'Agence déterminera automatiquement votre admissibilité au moyen de votre déclaration. Si vous avez un époux ou conjoint de fait, seul l'un de vous peut obtenir le paiement pour la famille. Il sera versé à la personne dont la déclaration est traitée en premier. Le montant sera le même, peu importe la personne qui le reçoit.

Si vous êtes admissible à recevoir le paiement de l'incitatif à agir pour le climat, nous recommandons que vous et votre époux ou conjoint de fait (le cas échéant) produisiez vos déclarations de 2022 par voie électronique d'ici le 10 mars 2023 pour recevoir le versement du 14 avril 2023. Si vous ne recevez pas le versement d'avril, il sera inclus dans le prochain paiement suivant le traitement de votre déclaration.

Le paiement comprend également un supplément pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités.

En attente de l'approbation du Parlement : Cette année, si vous résidez à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard, vous pourriez être admissible au paiement de l'incitatif à agir pour le climat. Les règles d'admissibilité et les exigences en matière de production indiquées ci-dessus s'appliquent aussi à vous. Vous ne serez pas admissible au paiement d'avril 2023 parce que la redevance fédérale sur les combustibles ne s'applique à ces provinces qu'à compter du 1er juillet 2023. Si vous êtes admissible, vous recevrez automatiquement votre premier versement en juillet 2023.

Vérifiez rapidement si vous avez des chèques non encaissés de l'Agence

Allez sur la page « Aperçu » de Mon Dossier, et choisissez « Chèques non encaissés ». Si vous avez un chèque non encaissé, demandez un nouveau versement en sélectionnant et en remplissant le formulaire qui s'affichera. Envoyez-nous le formulaire rempli au moyen de la fonction « Soumettre des documents » en ligne.

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Pour éviter les arnaques et la fraude, sachez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous, notamment par téléphone, courriel, courrier et message texte. La page Arnaques et fraudes fournit des renseignements à ce sujet.

Nous vous encourageons fortement à surveiller et à régulièrement vérifier vos comptes de l'Agence pour déceler toute activité suspecte. Vous pouvez trouver d'importants renseignements sur les façons de protéger vos comptes de l'Agence sur notre page Sécurité de votre compte du service Mon dossier et Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.

