Simone Inzaghi : « Nous remercions l'Arabie Saoudite d'avoir accueilli le match de la Supercoupe d'Italie » ... Stefano Pioli : « Nous devons travailler mieux pour redresser la barre »"

Une conférence de presse a eu lieu hier soir à l'issue de la Supercoupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Le tournoi a été organisé au Stade du Roi-Fahd de Riyad à 22h00 (heure locale) par le Ministère saoudien des Sports dans le cadre des...

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 624 500 $ au festival Igloofest, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 11 février prochain. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le...

Devant une foule de plus de 50 000 personnes sur les tribunes du prestigieux stade international du roi Fahd, l'Inter Milan, détenteur de la coupe d'Italie a surclassé l'AC Milan, champion en titre de la Série A, et s'est imposé facilement avec un...

Le Centre de services des arbitres et des officiels au hockey du Québec sollicite le gouvernement du Québec et les député.e.s de tous les partis, afin que le CSAOHQ soit reconnu officiellement par le biais d'un avis de motion à l'Assemblée nationale....