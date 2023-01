L'Inter Milan s'adjuge la Supercoupe d'Italie et bat son rival local de l'AC Milan 3-0





Devant une foule de plus de 50 000 personnes sur les tribunes du prestigieux stade international du roi Fahd, l'Inter Milan, détenteur de la coupe d'Italie a surclassé l'AC Milan, champion en titre de la Série A, et s'est imposé facilement avec un score 3-0, pour soulever le trophée dans la troisième finale phare à se jouer dans le Royaume.

Son Excellence M. Bader bin Abdulrahman AlKadi, le Vice-Ministre des sports, et M. Lorenzo Cassini, Président de la Ligue italienne de football, ont hier couronné l'Inter Milan, champion de la Supercoupe d'Italie. L'événement est organisé par le ministère des Sports dans le cadre des événements sportifs de la 2ème saison de Diriyah.

Devant une grande foule de supporters et une couverture médiatique locale et internationale, Dimarco ouvre le score et marque un premier but au début de la première mi-temps. Ensuite, ce fut le tour de D?eko de faire trembler les filets et offrir à l'Inter un deuxième but. Au cours de la seconde mi-temps, Martínez a marqué le troisième but de l'Inter, confirmant la victoire de son équipe et offrant à l'Inter Milan le titre de Supercoupe pour la deuxième fois consécutive, et la septième Supercoppa italienne de son histoire.

L'Inter Milan est la troisième équipe à recevoir le trophée de la Supercoupe d'Italie en Arabie saoudite, après la Juventus et la Lazio Rome, qui avaient remporté la coupe en deux évènements organisés à Djeddah et Riyad.

L'accueil de cet événement majeur par l'Arabie saoudite s'inscrit dans le cadre des tournois et événements sportifs internationaux qui se déroulent au cours de la saison Diriyah 2022. Ceux-ci sont organisés par le ministère des Sports dans le but d'atteindre les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Et dans le cadre de l'une des initiatives du programme "Qualité de Vie", les événements sportifs internationaux les plus spectaculaires et les plus importants ont été accueillis pour assurer une expérience inoubliable aux visiteurs de la saison de Diriyah et leur permettre de bénéficier d'activités incroyables.

