Vantage présente Supercar Blondie comme ambassadrice de marque





Supercar Blondie s'associe à Vantage Markets pour favoriser l'éducation financière

GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le courtier multiactif Vantage International Group Limited (« Vantage » ou « Vantage Markets ») est heureux de présenter Alexandra Mary Hirschi, ou Supercar Blondie, en tant qu'ambassadrice de la marque.

Ce partenariat marque une étape importante entre une maison de courtage en ligne et une productrice de médias numériques, dont l'objectif est d'utiliser leur expertise respective pour offrir une éducation financière accessible et pertinente sur les plateformes de Vantage et sur la chaîne éducative en ligne Xplained de Supercar Blondie.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de travailler une fois de plus avec Supercar Blondie dans une plus grande mesure, à titre d'ambassadrice de notre marque. Son esprit d'aventure, son sens de la technologie et sa popularité à l'échelle mondiale font d'elle la personne idéale pour nous aider à faire connaître la marque Vantage auprès d'un public plus jeune et plus perspicace. Je sais que son style de présentation unique aidera à faire découvrir le commerce et à le rendre accessible et pertinent pour tous. »

La productrice de médias sociaux attire plus d'un milliard de visionnements par mois dans l'ensemble du groupe et compte plus de 85 millions d'abonnés dans le monde. En tant que voix et influenceuse de premier plan dans une industrie traditionnellement masculine, Supercar Blondie incarne les convictions de Vantage sur le plan de l'émancipation des femmes. Elle partage également l'engagement de Vantage envers l'innovation et l'action climatique, qui est aligné sur le partenariat de Vantage avec NEOM McLaren Extreme E.

Voici la déclaration d'Alexandra Mary Hirschi : « Je suis là pour offrir du contenu excitant et transformateur à notre public. L'un de nos principaux objectifs en 2023 est d'outiller notre public en lui fournissant du matériel d'éducation financière accessible. Cela dit, je suis ravi de m'associer à un chef de file du marché comme Vantage pour améliorer l'éducation financière et renforcer la littératie financière pour tous. Vantage est une entreprise au grand coeur, et c'est excitant de voir l'impact que nous pouvons avoir ensemble. »

Cette annonce marque le renforcement du partenariat entre les deux organisations qui a été établi pour la première fois en 2022. Supercar Blondie avait alors participé à l'initiative sur le carbone bleu en Sardaigne, en Italie, pour lancer officiellement le parcours ESG de Vantage et sensibiliser les gens au changement climatique.

À propos de Vantage

Vantage (Vantage International Group Limited) est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

L'entreprise compte plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

