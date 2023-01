Le volume des bagages perdus et retardés augmente en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Buenos Aires se classe au premier rang des pires destinations, selon les données de Sostravel.com





Du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023, les compagnies aériennes et les aéroports ont perdu, endommagé ou retardé un nombre considérable de bagages enregistrés, avec une augmentation de 101 % par rapport à l'année précédente, alors que le trafic aérien n'a augmenté que de 67 % par rapport à l'année précédente, Buenos Aires ayant été désigné comme le pire acteur.

« Beaucoup de passagers ont dû se séparer de leurs bagages pendant la dernière saison des vacances, les compagnies aériennes et les aéroports ayant eu du mal à faire face à la demande dans un contexte de pénurie de personnel et de problèmes de contrôle du trafic aérien », explique Edoardo Zarghetta de Sostravel.com. « Mais la perte de bagages n'a malheureusement rien de nouveau, et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber un vieux problème ».

Les pires destinations pour les bagages

Selon la tendance mondiale indiquée par l'indice des bagages perdus de Sostravel.com pour la dernière saison des vacances, l'Europe conserve la première place du classement des destinations les plus sûres en matière de perte de bagages, probablement parce que les aéroports et les compagnies aériennes ont pu retenir plus de personnel, par rapport aux États-Unis et à l'Asie, au Moyen-Orient. Par exemple, en Asie, un nombre important de travailleurs ont été licenciés pendant la pandémie de COVID-19. Les pires aéroports, qui présentent le plus de problèmes de perte de bagages, tels que révélés par les données de Sostravel.com, sont les suivants :

Ezeiza, Buenos Aires, Argentine Hariri, Beyrouth, Liban

En Afrique, les bagages fondent au soleil, pendant que Buenos Aires se trouve en tête du palmarès avec la pire performance.

L'Italie, au contraire, s'est particulièrement bien débrouillée pour rester à l'écart des problèmes : le pays méditerranéen continue de dominer la liste des destinations les plus prisées pendant les vacances.

Indice des bagages perdus de Sostravel.com

Les données exclusives de Sostravel.com indiquent les itinéraires, les compagnies aériennes et les aéroports où les bagages ont le plus de chances de retrouver leur propriétaire.

À propos de Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. est un opérateur touristique numérique proposant un portefeuille de services de réservation haut de gamme, ainsi qu'un fournisseur de services technologiques de voyage et de conciergerie pour les bagages perdus. Plus d'un million d'utilisateurs dans le monde ont utilisé Sostravel.com comme compagnon de voyage numérique, pour trouver des offres sur leurs voyages et obtenir des informations pour rendre leurs voyages plus agréables. Cotée à Milan (symbole : BIT:SOS) et à New York (symbole : SOSAF), la société offre aux investisseurs une exposition au secteur mondial du voyage et à la technologie numérique du voyage.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 03:10 et diffusé par :