Accor présente sa nouvelle marque d'hôtels sélectionnés avec passion : Handwritten Collection





UNE NOUVELLE COLLECTION, DÉJÀ FORTE DE 12 ADRESSES À TRAVERS LE MONDE, QUI FERA PARTAGER TOUT LE CHARME, LE CARACTÈRE ET L'ACCUEIL CHALEUREUX DE SES HÔTELIERS

PARIS, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau venu au sein de son réseau exceptionnel : Handwritten Collection, portefeuille international d'établissements au charme singulier et offrant une expérience hôtelière aussi intime que raffinée. Accor enregistre plus de 110 prospects pour Handwritten à travers le monde, totalisant plus de 11 500 chambres, dont 12 adresses déjà signées, parmi lesquelles 5 qui devraient faire leurs débuts dès le premier trimestre 2023.

Les adresses qui rejoindront la collection Handwritten dans les prochains mois comprennent l'Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, à Shanghai (Chine), le Saint-Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, à Saint-Gervais (France), le Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, à Perth (Australie), l'Hotel Morris, Handwritten Collection, à Sydney (Australie), et Le Splendid Hôtel Lac d'Annecy, Handwritten Collection, à Annecy (France). Ces propriétés seront rejointes d'ici la fin de l'année et ultérieurement par l'Hôtel Les Capitouls Toulouse Centre, à Toulouse (France), l'Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, à Tallinn (Estonie), le Square Lodge Hotel La Roche-sur-Yon, Handwritten Collection, à la Roche-sur-Yon (France), le Sunrise Premium Resort, Handwritten Collection, à Hoi An (Vietnam), le Paris Montmartre Sacré Coeur*, à Paris (France), sans oublier des établissements implantés à Bucarest, Madrid ou Paris. Le portefeuille de la collection Handwritten devrait ainsi dépasser les 250 hôtels d'ici 2030.

« Handwritten Collection vient enrichir l'offre du groupe Accor dans le segment des marques de collection, en intégrant une sélection d'hôtels de charme, uniques en leur genre. Notre objectif, au-delà de l'expérience authentique que nous offrons à nos clients, est d'accompagner le nombre grandissant de propriétaires d'hôtels indépendants et de boutiques-hôtels qui cherchent à renforcer leur visibilité à l'international, à séduire un public plus large et à augmenter leurs revenus, sans perdre leur identité », déclare Alex Schellenberger, Directeur marketing des marques premium, milieu de gamme et économiques, Accor. « Les établissements qui intégreront Handwritten Collection seront ceux prisés des voyageurs en quête d'expériences humaines et d'accueil à la fois traditionnel et moderne, ainsi que ceux animés par des hôteliers fiers de la singularité de leur adresse mais désireux de bénéficier de l'appui d'un partenaire d'envergure mondiale. »

Avec la création de Handwritten Collection, Accor élargit son portefeuille incomparable d'enseignes et son offre d'hôtels milieu de gamme, et cherche à reproduire le succès obtenu, sur un segment différent, par les autres marques de collection du groupe. Citons notamment MGallery Hotel Collection, sélection d'établissements haut de gamme chargés d'histoires, qui réunit désormais plus de 100 hôtels à travers le monde, ou encore Emblems Collection, première marque de collection de luxe de Accor, recueil d'hôtels triés sur le volet, emblématiques de leur destination, de leur créateur ou de leur place dans l'Histoire. Déployant une approche sur mesure similaire, Handwritten Collection rassemblera des hôtels à la personnalité propre, reflétant tout le caractère et la chaleur de l'accueil des hôteliers qui les font vivre au quotidien. Les touches personnelles apportées par chacun de ces hôteliers seront discrètement intégrées tout au long du parcours client. Réception amicale, petite conversation, en-cas tout juste sortis du four... chaque hôtel ou séjour sera différent.

Des hôteliers passionnés

Handwritten Collection propose un éventail d'adresses si différentes les unes des autres que chaque hôtelier invite ses clients à séjourner dans un chez-soi charmant et sophistiqué. Au sein de la collection Handwritten, l'expérience client s'anime de l'esprit de l'hôte : ses goûts, ses passions, voire ses petites fantaisies ! Chaque hôtelier offre ainsi une présence chaleureuse, imprimant son âme, son caractère et sa personnalité à l'hôtel, partageant ses connaissances de la destination, rehaussant l'expérience client de son énergie et de sa conversation.

« La façon dont chaque hôtelier échange avec ses clients est mûrement réfléchie et permet de découvrir ses passions personnelles », ajoute Caroline Benard, Directrice internationale des marques économiques et milieu de gamme, Accor. « Que ce soit dans les espaces de convivialité ou dans les chambres, les discussions et les anecdotes seront sources de liens humains. C'est ce rapport entre l'hôtelier et le client qui rend le séjour plus chargé de sens et plus mémorable. »

Conçue pour les hôteliers indépendants

La marque Handwritten Collection est pensée pour répondre aux besoins des propriétaires d'hôtels indépendants. Au regard du taux de conversion actuel de 80 %, la plupart des établissements qui rejoindront Handwritten Collection seront constitués de changements d'enseignes plutôt que de nouveaux hôtels, ce qui simplifiera le processus de transition et de montée en puissance, pour un modèle de croissance et de développement plus durable. Les standards de la marque sont conçus pour être flexibles, peu contraignants et simples à satisfaire. En outre, Handwritten Collection offre un retour sur investissement direct et la possibilité pour les propriétaires de maximiser leurs revenus grâce à un accès immédiat à la puissance et au rayonnement des plateformes de vente, de distribution et de fidélisation de Accor, tout en bénéficiant de l'expertise du groupe en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

« En 2022, Accor a en moyenne signé plus d'un hôtel par jour et ouvert près d'un hôtel par jour dans le monde. Nous souhaitons poursuivre cette croissance en anticipant les besoins de nos clients et en nous alignant sur les critères d'investissement de nos partenaires et propriétaires », déclare Camil Yazbeck, Directeur du développement international des marques premium, moyen de gamme et économiques, Accor. « Les hôtels indépendants recherchent de plus en plus à s'adosser à la puissance de la structure de vente, de distribution et de fidélisation de Accor pour augmenter leurs revenus et optimiser leurs coûts, tout en conservant leur identité propre et en offrant un produit, un service et une expérience de haute qualité. Handwritten Collection leur offre la solution idéale, en offrant la possibilité de conclure un contrat de franchise s'accompagnant d'un niveau d'investissement souple et rentable. Nous sommes impatients de collaborer avec de nouveaux propriétaires et partenaires afin d'intégrer de nouvelles adresses internationales à cette collection d'exception. Avec plus de 110 établissements et 11 500 chambres en cours de négociation, dont 12 hôtels déjà signés, nous visons plus de 250 adresses d'ici 2030. »

QUELQUES ADRESSES NOTABLES DE HANDWRITTEN COLLECTION

Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, Shanghai (Chine) Ouverture le 19 janvier 2023

Situé à proximité du parc national de Sheshan, l'Hotel Shanghai Sheshan Oriental s'entoure de plus de 124 000 m2 de jardins paysagers et leur piscine extérieure avec plage immergée, pour une expérience « resort urbain » inoubliable. Premier hôtel de la collection Handwritten, l'établissement met à disposition une équipe dédiée aux pauses café et propose des découvertes culinaires sur mesure.

Saint-Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, Saint-Gervais (France)

Ouverture le 19 janvier 2023

Pensé comme une maison de vacances chic et arty, le Saint-Gervais Hotel & Spa remet au goût du jour l'esprit du mouvement Art nouveau dans cette très belle demeure historique. La culture ottomane sera par ailleurs présente tout au long de l'expérience client, à travers des éléments tels que le coin bibliothèque, le café turc, ou encore les infusions proposées dans le spa.

Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, Perth (Australie)

Ouverture en février 2023

Situé au bord de la rivière Swan, à proximité de Kings Park et à quelques minutes du quartier central des affaires de Perth, le Wonil Hotel offre un cadre chic et contemporain. Les clients apprécieront ce havre élégant, à partir duquel ils iront explorer une ville dynamique, réputée pour son ensoleillement généreux et ses superbes plages.

Hotel Morris, Handwritten Collection, Sydney (Australie)

Ouverture en février 2023

Occupant un magnifique édifice de style Renaissance italienne, l'Hotel Morris, et ses 82 lits, rouvre ses portes sous pavillon Handwritten Collection après une rénovation complète, mêlant l'élégance européenne au caractère australien, hommage aux racines historiques de l'hôtel.

Le Splendid Hôtel Lac d'Annecy, Handwritten Collection, Annecy (France)

Ouverture en avril 2023

À proximité du centre-ville et du lac d'Annecy, le Splendid Hôtel présente un aménagement Art déco original et une touche architecturale des années 1950. Les intérieurs de l'hôtel, conçus par le célèbre designer Thierry D'Istria, sont agrémentés d'oeuvres éclectiques, de sculptures et d'objets d'art vintage.

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Handwritten Collection, Toulouse (France)

Ouverture en mai 2023

Situé sur la plus belle avenue du centre historique de la ville, l'hôtel Les Capitouls Toulouse Center vous invite à découvrir son cadre raffiné et chaleureux. Cet ancien hôtel particulier allie avec charme et élégance arches en briques roses de Toulouse, confort moderne et nouveaux aménagements intérieurs écoresponsables.

L'Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, Tallinn (Estonie)

Ouverture en mai 2023

Situé au centre de Tallinn, dans la vieille ville historique et à quelques minutes en voiture du littoral, l'Oru Hub Hotel dispose d'une salle de yoga et d'un salon de thé. Après deux ans de rénovation en profondeur, l'hôtel lancera un concept inédit d'expérience client associant loisirs, travail et gastronomie.

Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection, Paris (France)

Ouverture Printemps 2024

Avec sa façade typiquement parisienne et ses chambres intimes et confortables, le Paris Montmartre Sacré Coeur* est situé à quelques minutes de marche de la basilique du Sacré-Coeur et des rues pavées du beau quartier de Montmartre. L'hôtel vous servira de base idéale pour explorer la capitale française et tout ce qu'elle a à offrir.

Accor a pour objectif de réunir 250 adresses d'ici 2030 au sein de Handwritten Collection, et recherche donc activement de nouvelles adresses implantées dans les destinations les plus prisées au monde.

* Le nom de l'hôtel peut changer avant l'ouverture

