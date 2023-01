Keymed Biosciences | Les derniers résultats de l'étude clinique de phase Ia du CMG901 ont été présentés au Symposium 2023 ASCO GI CANCERS





CHENGDU, Chine, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (Code boursier : 02162 HK) est heureux d'annoncer que les dernières données de l'essai de phase Ia sur l'augmentation de la dose de CMG901 (conjugué anticorps-médicament anti-claudine 18.2), un nouveau médicament candidat, pour les tumeurs solides avancées seront présentées sous la forme d'une affiche au Symposium 2023 sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (2023 ASCO GI).

Titre de l'affiche : Essai multicentrique de phase Ia à augmentation de la dose du conjugué anticorps-médicament anti-claudine 18.2 CMG901 chez les patients atteints de tumeurs solides résistantes/réfractaires

Exposé n° 352

Affiche n°E13

Conférencier : Rui-hua Xu, Département d'oncologie médicale, Centre de cancérologie de l'Université Sun Yat-sen

Cet essai de phase Ia (NCT04805307) vise à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique, l'immunogénicité et l'activité antitumorale préliminaire du CMG901 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. Pendant la phase d'augmentation de la dose, l'expression de claudine 18.2 a été testée rétrospectivement par le laboratoire central.

En date du 4 août 2022, 27 patients (13 patients atteints d'un cancer de la jonction gastrique/gastro-oesophagienne [gastrique/JOG] et 14 patients atteints d'un cancer du pancréas) étaient inscrits à l'étude clinique de phase 1a du CMG901. Les résultats ont démontré que le CMG901 était bien toléré avec un profil de sécurité favorable. Des événements indésirables (EI) de grade 3 liés au médicament sont survenus chez 3/27 (11,1 %) patients. Aucun EI lié au médicament de grade 4 n'a été signalé. Les patients ont reçu le CMG901 à des doses allant jusqu'à 3,4 mg/kg, et la dose maximale tolérée (DMT) n'a pas été atteinte. Un patient de la cohorte de 2,2 mg/kg a développé une toxicité limitant la dose.

Les résultats préliminaires de l'efficacité ont démontré que chez les 8 patients atteints d'un cancer gastrique/JOG positifs pour la protéine claudine 18.2 ayant reçu le CMG901, le taux de réponse objectif (TRO) et le taux de contrôle de la maladie (TCM) étaient de 75,0 % et de 100 %, respectivement, avec un TRO de 100 % dans les cohortes de 2,6, 3,0 et 3,4 mg/kg. La survie sans progression médiane (SSPm) et la survie globale médiane (SGm) n'ont pas encore été atteintes.

Efficacité du CMG901 dans le cancer gastrique/JOG positif pour la CLDN18.2 (N = 8) TRO# 75,0 % (6/8) TCM 100 % (8/8) SSP médiane, jour NR& SG médiane, jour NR&

# Proportion avec réponse complète (RC) + réponse partielle (RP)

* Proportion avec RC + RP + maladie stable

& SSPm et SGm n'ont pas été atteintes.

Le CMG901 a présenté un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable dans cet essai. Le CMG901 à des doses de 1,8 mg/kg a montré une activité antitumorale encourageante chez les patients atteints d'un cancer gastrique/JOG positif pour la protéine claudine 18.2.

À PROPOS DE KYM901

KYM901 est un premier essai de phase I chez l'humain qui évalue l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique, l'immunogénicité et l'antiactivité tumorale du CMG901 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées qui n'avaient pas répondu aux normes de soins ou qui n'avaient pas de régime de soins standard disponible. KYM901 comprend une partie d'augmentation de dose modifiée (phase Ia) et une partie d'expansion de dose (phase Ib). Les patients inscrits à la phase Ia ne sont pas tenus d'être positifs pour l'expression de claudine 18.2, tandis que la positivité pour la protéine claudine 18.2 testée par le laboratoire central était requise pour l'entrée des patients dans l'essai de phase Ib.

À PROPOS DE CMG901

Le CMG901, un nouveau conjugué anticorps-médicament monoclonal recombinant humanisé ciblant la protéine claudine 18.2 et a été approuvé pour des essais cliniques en Chine et aux États-Unis. Le CMG901 est constitué d'un anticorps monoclonal anti-claudine 18.2, d'un liant dégradable en protéase et d'une petite molécule cytotoxique monométhylauristatine E (MMAE). L'inscription des patients atteints de tumeurs solides à l'essai de phase I d'augmentation de la dose de CMG901 a été terminée au premier semestre de 2022. De plus, l'essai de phase I d'expansion de la dose de CMG901 chez les patients atteints de tumeurs solides en Chine est lancé simultanément depuis le deuxième trimestre de 2022.

À propos de Keymed Biosciences

Keymed Biosciences Inc. (Code boursier : 02162 HK) se concentre sur les besoins cliniques urgents non satisfaits et s'engage à fournir des thérapies innovantes, abordables et de haute qualité aux patients en Chine et à l'étranger. Keymed a été fondée par des experts médicaux et scientifiques d'universités de renommée mondiale qui ont une solide expérience dans la transformation des réalisations scientifiques et technologiques à la commercialisation en Chine et à l'étranger. L'équipe centrale de direction comprend les inventeurs des premiers médicaments à base d'anticorps PD-1, qui ont été développés et approuvés aux États-Unis et en Chine. La société a été inscrite au conseil d'administration principal de la Bourse de Hong Kong le 8 juillet 2021.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.Keymedbio.com.

