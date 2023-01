79e congrès de l'ACRGTQ - Transelec / Common se mérite le prix Reconnaissance-mixité de l'ACRGTQ





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 79e congrès annuel, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souligne l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction. Le prix Reconnaissance-mixité est remis à Transelec / Common. Le prix est commandité par AON.

Transelec / Common a été une organisation qui s'est démarqué en 2022 en embauchant un grand nombre de femmes détenant un certificat de compétence de l'industrie de la construction.

La culture de l'organisation combat toute forme de discrimination, à l'embauche, dans les relations de travail et dans l'évolution des carrières des travailleurs et travailleuses. L'entreprise s'engage à féminiser et à ouvrir plus largement aux personnes de toute origine.

L'égalité homme/femme est un levier de performance pour l'entreprise. Elle atteint ses objectifs grâce à l'engagement et l'implication de ses collaborateurs sur terrain. Elle s'engage à être toujours exemplaire en la matière. Transelec/Common s'engage à démontrer que les postes sont tous accessibles aux femmes.

Aujourd'hui, plus de 15 % des embauches de l'entreprise sont féminines et cette part est en constante croissance depuis les dernières années.

L'ACRGTQ appuie sans réserve les objectifs du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction et considère que l'industrie doit créer un milieu propice à la mixité et par le fait même à l'inclusion des femmes.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

