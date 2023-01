IPwe annonce le plus grand déploiement de Blockchain d'entreprise de l'histoire





Le leader de l'innovation à l'avant-garde de la transformation numérique de la propriété intellectuelle lance la frappe initiale de plus de 25 millions d'actifs de brevets existants en tant que STNF dynamique

DAVOS, Suisse, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- IPwe Inc. , et Casper Labs ont annoncé le plus grand déploiement de blockchain d'entreprise de l'histoire aujourd'hui à Davos, en Suisse, pendant la semaine du Forum économique mondial. Cette annonce conjointe représente le premier véritable cas d'utilisation de blockchain et de NFT pour l'entreprise, améliorant la gestion de la propriété intellectuelle et créant de la valeur et de la liquidité pour les détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier.

En collaboration avec Casper Labs, IPwe a développé et lancé une solution dynamique de blockchain NFT, IPwe Digital Assets, qui s'appuie sur les technologies des registres distribués à autorisation de l'open source Hyperledger Fabric et de la blockchain publique Casper pour stocker en toute sécurité des informations publiques et privées vérifiées sur chaque brevet. Les actifs numériques d'IPwe sont alimentés par des données publiques provenant d'ensembles de données sur les brevets de Clarivate, leader mondial dans ce domaine, offrant aux propriétaires de PI une représentation numérique simple et transparente de la propriété des actifs.

« IPwe est fier d'annoncer la frappe de 25 millions de NFT de brevets pour favoriser la transformation numérique de la propriété intellectuelle. Les actifs numériques IPwe constituent une technologie révolutionnaire et la véritable manifestation de la promesse de la blockchain pour l'entreprise », a déclaré Leann Pinto, présidente d'IPwe. « IPwe a développé un cas d'utilisation réel pour la technologie blockchain au niveau de l'entreprise, créant enfin une classe d'actifs financiers liquides et permettant la réalisation du plein potentiel de la PI. Les actifs numériques d'IPwe sont nouveaux et perturbateurs à la fois dans les espaces de la propriété intellectuelle et de la blockchain, mais nous sommes convaincus que les entreprises comprendront rapidement la nécessité et la puissance des solutions blockchain d'IPwe. »

Le lancement d'IPwe Digital Assets, en commençant par notre tokenisation des brevets existants dans le monde sous forme de NFTS dynamiques, place IPwe à l'avant-garde de la transformation numérique de la PI. Désormais, les entreprises peuvent passer en toute confiance à l'écosystème Web3 de nouvelle génération pour gérer leur propriété intellectuelle, avec des actifs gérés par jeton contenant des données de propriété vérifiables et des enregistrements de preuve agrégés, auditables et conformes. IPwe Digital Asset alimente également la solution SaaS complète d'IPwe, Smart Intangible Asset Management ( SIAM ), un outil transparent de gestion d'actifs à jetons fournissant des informations, des données analytiques et des mesures financières basées sur des données, avec une efficacité transactionnelle et un retour sur investissement du portefeuille accrus.

« Avec ce lancement, IPwe prend une position de leader pour faire avancer l'état de l'art tant pour la blockchain PI que pour la blockchain d'entreprise », a déclaré Daniela Barbosa, directrice exécutive de la Fondation Hyperledger et directrice générale de Blockchain et de l'identité à la Fondation Linux. « L'innovation et l'ampleur de ce déploiement démontrent la puissance des réseaux hybrides pour gérer les actifs critiques de manière sécurisée et extrêmement efficace, mais aussi transparente et accessible. Il est gratifiant de voir les technologies construites par notre communauté alimenter cette solution et interagir avec la Blockchain Casper pour obtenir ces résultats. »

Ralf Kubli, membre du conseil d'administration de l'association Casper, a noté : « Casper est le réseau blockchain à l'épreuve du futur, permettant une activité économique pour les modèles commerciaux de nouvelle génération construits sur des actifs numériques natifs. Le déploiement d'IPwe sur Casper apportera une valeur économique massive aux entreprises, aux gouvernements et aux startups. »

