Alira Health accélère sa croissance mondiale et obtient un financement supplémentaire de 58 millions de dollars





Faire progresser la mission de travailler en partenariat avec les patients pour démocratiser la recherche en sciences de la vie

FRAMINGHAM, Massachussetts, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alira Health , société internationale de conseil, de recherche clinique et de technologie dans le domaine des soins de santé, a annoncé avoir obtenu un financement supplémentaire de 58 millions de dollars, renforçant ainsi sa position de leader mondial de l'humanisation des soins de santé. Cet investissement permet à Alira Health d'accélérer la fourniture de solutions de soins de santé axées sur le patient et fondées sur la technologiesolutions.

Alira Health se concentre sur les nouvelles opportunités apportées aux États-Unis par les règles fédérales qui empêchent le blocage des informations électroniques sur la santé (EHI) en vertu du 21st Century Cures Act. Cette loi permet aux patients de posséder et de contrôler leurs propres données, et est réputée avoir changé la donne en ce qui concerne la capacité des patients de participer aux soins de santé grâce à de nouveaux moyens puissants. Dans une interview accordée à Patient Engagement HIT , Micky Tripathi, chef de l'Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) des États-Unis, a fait observer que « l'accès aux données des patients en vertu du 21st Century Cures Act est une première étape vers l'instauration d'une culture d'autonomisation des patients.

« Grâce à la Cures Act qui donne aux patients le droit d'accéder à leurs propres données, Alira Health est bien positionnée et bénéfice d'importants facteurs favorables, car l'entreprise se prépare à ce changement de paradigme majeur depuis des années », a déclaré Gabriele Brambilla , PDG et cofondateur d'Alira Health. « Nous mettons en oeuvre notre stratégie gagnante qui consiste à devenir un fournisseur de solutions centrées sur le patient, grâce à des technologies innovantes qui permettront de recueillir des données cliniques et réelles directement auprès des patients, contribuant ainsi puissamment au développement de nouveaux médicaments et dispositifs. Nos investisseurs sont enthousiastes à l'idée de partager notre vision et de nous soutenir dans notre mission d'avoir un impact positif sur la vie de chaque patient. »

« Chez Alira Health, nous sommes prêts à entrer dans ce nouveau monde révolutionnaire dans lequel les patients sont propriétaires de leurs données, et ont le pouvoir non seulement d'améliorer leur propre santé, mais aussi de contribuer à améliorer la santé des autres et à résoudre des problèmes médicaux », a déclaré Benjamin Chambon, directeur commercial et cofondateur d'Alira Heath. « Les données des patients éclaireront le parcours du patient pour les entreprises des sciences de la vie, en guidant l'orientation de la recherche et du développement. Le résultat en sera la démocratisation de la recherche en sciences de la vie. »

Alira Health a levé 35 millions de dollars en 2021 et 40 millions de dollars en 2022, lors de deux cycles de financement menés par Creadev.

À propos d'Alira Health

Alira Health est une entreprise internationale de conseil et de recherche clinique dont la mission est d'humaniser les soins de santé et les sciences de la vie, en partenariat avec les patients, grâce à des technologies innovantes et des conseils d'experts. Du développement de médicaments aux soins médicaux, Alira Health complète l'expertise de ses clients des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales en leur offrant une gamme complète de services tout au long du cycle de vie de leurs solutions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.alirahealth.com

