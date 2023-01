Agenda 2023 : le groupe PQE stimule sa croissance en renforçant son portefeuille de services et en pénétrant de nouveaux marchés





Ce fut encore une année réussie pour le groupe PQE, un cabinet de conseil actif dans le secteur des sciences de la vie basé à Florence (Italie) et possédant 32 bureaux à travers le monde. Récemment récompensé du titre de « Best Managed Company » (société la mieux gérée) par Deloitte, le groupe a clôturé l'année 2022 avec 70 % de revenus en plus par rapport à l'année précédente grâce à une croissance exponentielle sur le marché américain et d'autres marchés internationaux.

Fondé et géré par Gilda D'Incerti, le groupe PQE comptait 2 000 collaborateurs à l'échelle mondiale en 2022, à la suite du recrutement de plus de 500 personnes, qu'il s'agisse de jeunes diplômés ou de spécialistes expérimentés. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023 puisque le cabinet de conseil prévoit de recruter 800 talents supplémentaires d'ici à la fin de l'année, non seulement sur le continent américain, mais également sur de nouveaux marchés comme la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Nord, Singapour, l'Irlande et le Canada.

Outre sa croissance organique, le groupe PQE élargira également ses collaborations commerciales stratégiques (ce qu'on appelle les sociétés fédérées du groupe) en créant de nouvelles entreprises conjointes avec des entrepreneurs du monde entier. Citons comme exemples les importants accords d'actionnariat passés l'an dernier avec le groupe Techniconsult, une entreprise d'ingénierie de premier plan, et Quintian Pharma, un cabinet de conseil spécialisé en réglementation et pharmacovigilance. Ces deux accords sont non seulement à l'origine d'une augmentation de personnel, mais constituent aussi un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux.

Désigné « Great Place to Work » (excellent lieu de travail) aux États-Unis, le groupe PQE place ses collaborateurs au centre de sa stratégie commerciale : ses effectifs talentueux et hautement spécialisés ont accès à des plans de carrière et à un programme associé destiné à promouvoir l'arrivée de jeunes talents aux postes d'associés. En vertu de ce système, les équipes habilitées à prendre des décisions au sein de l'entreprise sont composées de 43 associés avec participation et de plus de 130 jeunes directeurs, dont 40 % sont des femmes issues de seize pays différents.

« 2022 a été une année positive pour le groupe PQE, une société privée née en Italie, mais de dimension internationale », explique Danilo Neri, premier vice-président et associé en participation. « Cela nous permet de concurrencer les plus importants cabinets de conseil. Pas uniquement en raison de notre internationalisation et du nombre élevé de spécialistes de talent qui travaillent pour nous, mais aussi parce que nous avons décidé d'élargir notre portefeuille de services en focalisant notre attention sur les études cliniques et le cannabis à usage médical. Ces choix nous permettent de figurer parmi les plus importants cabinets de conseil mondiaux dans le secteur des sciences de la vie. »

