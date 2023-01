La ministre Gould annonce un financement en faveur de projets favorisant l'inclusion sociale et le bien-être des enfants et des jeunes vulnérables





AJAX, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Les Canadiens subissent les conséquences de la pandémie depuis près de trois ans. Les adultes, les familles, les enfants et les jeunes vulnérables comptent parmi les plus durement éprouvés. Ainsi, beaucoup d'enfants et de jeunes sont confrontés à l'isolement social. Lorsque les services et les mesures de soutien sont accessibles et axés vers ceux dont le bien-être physique et mental subit les effets négatifs de l'isolement social, ils peuvent aider les enfants et les jeunes à surmonter ces défis complexes.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que 17 projets recevront jusqu'à 24,9 millions de dollars pour faire en sorte que des programmes visant l'inclusion sociale et le bien-être des enfants et des jeunes vulnérables soient offerts dans les communautés partout au Canada. Ces projets favoriseront l'inclusion sociale en encourageant l'expression personnelle et l'autonomisation par l'entremise de l'art, en enseignant aux jeunes comment bâtir des relations saines et véritables, et en permettant aux enfants de s'impliquer au sein de leur communauté et de leur culture. Ce financement s'ajoute aux 14,1 millions de dollars annoncés en août 2022 pour financer 11 projets visant à accroître le bien-être financier des adultes à faible revenu.

La ministre Gould a fait cette annonce au Ifarada: Centre for Excellence, qui recevra jusqu'à 1,7 million de dollars de financement pour son projet mis en oeuvre dans la région de Durham. Ifarada élaborera des programmes visant à soutenir les jeunes Noirs et les jeunes racisés afin d'accroître leur fierté sociale, affective et culturelle, notamment des ateliers sur la parentalité positive, des services de counseling pour les enfants et les jeunes et des programmes scolaires. Grâce à un partenariat avec le Durham Family and Cultural Centre, Ifarada offrira également des services aux jeunes, comme des ateliers de mentorat et des services de développement des habiletés fondamentales et de développement des entreprises.

Le financement proviendra du volet Enfants et familles du Programme de partenariats pour le développement social. Ce programme joue un rôle unique dans la réalisation des grands objectifs sociaux, car il permet d'injecter des fonds de manière stratégique pour appuyer les priorités du gouvernement qui touchent les enfants et les familles, les personnes en situation de handicap, le secteur bénévole, les communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'autres groupes vulnérables. Il offre la possibilité de travailler en partenariat avec des organismes sociaux sans but lucratif afin d'améliorer la situation de ces groupes cibles.

« Nous savons à quel point il est important de donner aux enfants toutes les possibilités de réussir. Les projets annoncés aujourd'hui aideront à surmonter les défis de l'isolement social auxquels les enfants de nos communautés sont confrontés, des défis qui ont été amplifiés par la pandémie. Avec le soutien du gouvernement, ces organismes créent des espaces accueillants pour les enfants et leur offrent l'occasion de tisser des liens véritables, de s'impliquer dans leur communauté et d'acquérir des compétences sociales. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Ifarada: Centre for Excellence et le Durham Family and Cultural Centre ont constaté une augmentation de la demande de programmes et de services postpandémie, en particulier pour les familles touchées par un traumatisme, les enfants et les jeunes en situation d'isolement social, et les jeunes à la recherche de mentorat. Grâce à ce financement, nous allons étendre nos services, créer un espace pour que les jeunes puissent briller et aider les familles à prospérer. Notre organisme dirigé par des personnes noires, appartenant à des Noirs et au service des Noirs renforcera sa capacité à soutenir la communauté et à obtenir des résultats équitables pour les personnes noires victimes de racisme et d'autres formes de discrimination. Nous sommes tous enchantés d'avoir l'occasion de renforcer la résilience au sein de notre partenariat pour nos jeunes et nos familles. »

- La directrice générale d'Ifarada: Centre for Excellence, Nicole Y. Perryman

Le 25 mai 2021, dans le cadre de la composante Enfants et familles du Programme de partenariats pour le développement social, le gouvernement du Canada a lancé deux appels de propositions, représentant un investissement maximal de 39 millions de dollars sur cinq ans, pour des projets visant à favoriser l'inclusion sociale des enfants et des jeunes vulnérables et à soutenir l'autonomisation financière des adultes à faible revenu. Les organismes avaient jusqu'au 6 juillet 2021 pour soumettre leurs propositions.

Les organismes admissibles pouvaient demander jusqu'à 3 millions de dollars pour des projets pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans.

