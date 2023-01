MultiversX lance xSpotlight, un pôle de culture Web3





SIBIU, Roumanie, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Après le succès de la sortie d'Inspire Art en août dernier et l'agrégation de plus d'un million de NFT, MultiversX lance xSpotlight, une nouvelle version de la plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités qui élargissent l'exploration de la culture Web3, axée sur des projets de grande qualité et des communautés hyperengagées.

À compter d'aujourd'hui, xSpotlight proposera une meilleure agrégation et une meilleure curation de projets de Web3, une section d'exploration améliorée et des intégrations plus approfondies de partenaires de l'écosystème. Les candidatures sont déjà ouvertes à tous les créateurs et fondateurs qui veulent apparaître sur le site de xSpotlight et dans les projets éditoriaux en cours de développement par la plateforme.

xSpotlight, une reconstruction complète d'Inspire Art annoncée en novembre dernier au X Day Paris, est aujourd'hui présentée, apportant des améliorations significatives, notamment de la section « Explorer », de l'espace créateur et de nombreuses autres fonctionnalités. xSpotlight ne fonctionne pas comme une marketplace, mais comme une plateforme qui expose les meilleurs projets et collections de NFT dans l'écosystème MultiversX et qui met en avant les plus intéressants pour la communauté.

La nouvelle interface utilisateur et l'UX permettront à xSpotlight, la page d'accueil de l'écosystème NFT de MultiversX, de passer au niveau supérieur.

La société présente également la série Lighthouse, un effort éditorial visant à aider la communauté à se frayer un chemin dans l'espace exhaustif de l'industrie et à en ressortir plus forte de l'autre côté.

Avec le lancement d'aujourd'hui, MultiversX réaffirme son profond engagement envers sa communauté incroyable de fondateurs, de créateurs et de supporters du Web3.

À propos de MultiversX

MultiversX est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé créé pour permettre des applications radicalement nouvelles, pour les utilisateurs, les entreprises, la société et la nouvelle frontière du métavers.

