Le Canada se joint à la First Movers Coalition, qui vise la commercialisation de technologies carboneutres à l'échelle mondiale





Ce partenariat suscitera une forte demande sur le marché émergent des technologies propres et permettra de mettre de l'avant le leadership canadien en matière de climat sur la scène internationale

OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Les technologies propres contribuent à l'établissement d'une économie plus dynamique, plus verte et plus durable offrant des débouchés à tous les Canadiens et permettant l'assainissement de l'air et la création d'emplois bien rémunérés. Le gouvernement du Canada est déterminé à établir des partenariats pour stimuler l'innovation dans le domaine des technologies propres ainsi que l'adoption de ces dernières, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il entend faire du pays un chef de file mondial de la nouvelle économie à faibles émissions de carbone et atteindre ses objectifs quant à la réduction des émissions de 40 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui l'adhésion du Canada à la First Movers Coalition (anglais) à titre de partenaire gouvernemental. Cette initiative internationale a pour objectif de tirer parti du pouvoir d'achat des entreprises pour stimuler la décarbonisation industrielle des secteurs à fortes émissions.

Cette coalition a été lancée par le président américain, Joe Biden, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, en Écosse, en 2021. Elle offre aux entreprises internationales une plateforme de collaboration visant à dynamiser le marché des technologies propres. La coalition envoie un message clair à l'industrie quant à la nécessité d'accroître le développement des technologies émergentes requises pour la transition vers la carboneutralité.

L'adhésion à la coalition est complémentaire à l'engagement du gouvernement visant à promouvoir l'adoption des technologies propres et à mener le plus loin possible la décarbonisation de l'industrie. À titre d'exemple, en novembre 2022, le gouvernement du Canada a présenté la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, une initiative en partenariat avec l'Association canadienne du ciment visant à réduire les émissions de carbone de l'industrie du ciment et du béton. Cette annonce a eu lieu au moment même où la coalition annonçait son propre engagement à l'égard de la production de ciment et de béton (anglais) à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2022. Divers joueurs de l'industrie se sont engagés à réduire considérablement leurs émissions de carbone.

La coalition offre aux entrepreneurs du domaine des technologies propres une excellente occasion de se positionner comme chefs de file sur la scène mondiale. Elle permettra à un vaste éventail d'entreprises canadiennes d'avoir accès aux technologies propres dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de carboneutralité et mettre en place les chaînes d'approvisionnement de l'avenir, propres et rentables.

En se joignant à cette coalition, le gouvernement du Canada réitère son engagement à protéger l'environnement, à atteindre ses objectifs climatiques et à développer une économie durable, tout en ouvrant des occasions d'affaires à l'échelle mondiale pour les entreprises de technologies propres.

« Un monde carboneutre ne devient possible que par la commercialisation à grande échelle de technologies clés. L'adhésion du Canada à la First Movers Coalition démontre la détermination de notre gouvernement à soutenir la décarbonisation industrielle, à favoriser l'adoption des technologies propres et à aider les entrepreneurs canadiens à se démarquer dans l'économie verte. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

La First Movers Coalition mise sur le pouvoir d'achat des entreprises pour décarboner les secteurs industriels à fortes émissions, dont ceux de l'aluminium, de l'aviation, des produits chimiques, du béton, du transport de marchandises, de l'acier et du transport routier, qui représentent le tiers de l'empreinte carbone mondiale.

Le Canada grossit les rangs d'un groupe croissant de gouvernements s'associant à la First Movers Coalition, dont le Danemark, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Norvège, l'Allemagne, Singapour, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces pays se sont engagés à mettre en place des marchés pour les technologies propres grâce à l'établissement de politiques et à l'engagement du secteur privé. Plus de 60 multinationales font également partie de la coalition.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada prévoit de nouveaux investissements de 9,1 milliards de dollars et présente une feuille de route pour la décarbonisation de certains secteurs précis ainsi qu'à l'échelle de l'économie, ce qui aidera le pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

du Canada prévoit de nouveaux investissements de 9,1 milliards de dollars et présente une feuille de route pour la décarbonisation de certains secteurs précis ainsi qu'à l'échelle de l'économie, ce qui aidera le pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans le Plan , le gouvernement du Canada s'engage à favoriser le développement des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, ainsi qu'à offrir aux entreprises une certitude quant aux politiques de soutien à la mise au point et au déploiement des technologies. Dans cet esprit, un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone a été présenté dans le budget de 2022. Les travaux se poursuivent pour améliorer la coordination entre les secteurs public et privé afin d'éliminer les limitations en matière de réglementation et de faciliter l'adoption de ces technologies.

Le gouvernement s'est aussi engagé à rendre les véhicules zéro émission plus abordables et accessibles pour la population canadienne. Il a effectué une série d'investissements, notamment 547,5 millions de dollars pour un nouveau programme d'incitation à l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds,199,6 millions de dollars pour adapter des poids lourds actuellement sur nos routes, 33,8 millions de dollars pour des projets de démonstration de camionnage à l'hydrogène et un financement additionnel pour l'infrastructure de recharge et de ravitaillement des véhicules zéro émission.

En 2021, les entreprises de technologies propres ont injecté 28,2 milliards de dollars dans l'économie canadienne et exporté pour 9,2 milliards de dollars en biens et services, tout en employant plus de 188 000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

Les employés de ce secteur sont mieux payés que la moyenne des travailleurs canadiens. Les femmes représentent 41 % de l'effectif du secteur des technologies propres (2019).

