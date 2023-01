Lors d'une conférence de presse à la veille de la Super Coupe d'Italie





Une conférence de presse a eu lieu à la veille de la Super Coupe d'Italie qui débutera demain mercredi, entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Le tournoi sera organisé au stade du Roi-Fahd de Riyad à 22h00 (heure locale) par le ministère saoudien des Sports dans le cadre des événements sportifs de la 2ème saison de Diriyah.

L'entraîneur de l'AC Milan Pioli et le capitaine Calabria se sont exprimés lors de la conférence de presse pour présenter le calendrier des matchs. L'entraîneur Pioli a déclaré : « C'est un match important avec un trophée en jeu. Les matchs contre l'Inter ces dernières saisons ont toujours été difficiles et intenses. A la veille d'une Finale, les choses ne sont ni faciles ni difficiles. C'est un adversaire fort qui a toujours été coriace pour nous, même dans les matchs que nous avons gagnés. Nous devrons présenter la meilleure performance possible. »

« Je suis ravi d'être accueilli par l'Arabie saoudite à l'occasion de cet événement et j'ai hâte d'y passer un bon moment avec l'équipe et de profiter de l'hospitalité du Royaume, » a-t-il ajouté.

En réponse à une question sur la performance de l'équipe nationale saoudienne de football, l'entraîneur Pioli a déclaré : « Nous avons témoigné de la précieuse victoire de l'équipe nationale saoudienne sur l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce tournoi a reçu des échos positifs à travers le monde, et a donc reflété une image marquante du paysage sportif, et particulièrement du football en Arabie Saoudite. »

L'entraîneur-chef de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, s'est également dit ravi de se trouver en Arabie saoudite pour participer à cet événement, soulignant : « Nous sommes heureux d'être ici à Riyad et de voir de nombreux fans porter des maillots de l'Inter Milan. »

En ce qui concerne le match de mercredi, Inzaghi a conclu : « Nous sommes conscients de l'importance de ce match, et en plus, c'est un derby en finale. Nous allons essayer de jouer un match superbe, » a poursuivi l'entraîneur, « c'est le premier trophée offert cette saison et nous voulons le remporter. » Interrogé sur ce qui signifierait de gagner le match de demain, Inzaghi a déclaré : « Je considère que c'est un trophée que pas toutes les équipes sont capables de remporter et d'arriver à ce stage. »

