Les fabricants européens visent la transformation dans un contexte de changement

Les importants changements en cours dans les secteurs européens de l'automobile et des semi-conducteurs ont augmenté la demande régionale de services pour aider les fabricants à transformer leur orientation technologique et leurs capacités, c'est ce que révèle un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet de conseil et de recherche en technologies de premier plan mondial.

Le rapport ISG Provider Lenstm Manufacturing Industry Services 2022 pour l'Europe révèle que le secteur de la fabrication est entré dans une ère de rupture en raison de tout un éventail d'innovations émergentes, d'exigences du marché et de considérations géopolitiques. De nombreux fabricants européens cherchent à nouer des partenariats avec des prestataires de services pour les aider à développer, tester et produire une nouvelle génération de produits.

« Les secteurs européens de l'automobile et des technologies entrent dans une nouvelle ère qui demande une adaptation rapide pour rester compétitifs », a déclaré Philipp Glatz, associé en charge de la fabrication intelligente chez ISG en Europe. « Les prestataires de services ont intensifié leurs efforts pour offrir les outils permettant de rendre cela possible. »

Les objectifs régionaux en matière de développement durable ont contribué au fait que les véhicules électriques (VE) se retrouvent au premier rang des priorités des constructeurs automobiles européens, selon le rapport. Accélérer le développement des infrastructures et de la fabrication de VE, pour passer du stade de projet d'avant-garde à celui d'axe central des efforts de développement et de production de l'industrie, exige des architectures fondamentalement nouvelles dans un temps relativement court pour le secteur automobile. Les VE prévalent même sur les technologies de conduite autonome qui constituaient, il y a quelques années seulement, la perspective centrale du secteur.

En plus du passage aux VE, l'évolution rapide d'autres technologies automobiles nouvelles, notamment les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les habitacles numériques et les communications V2X (vehicle-to-everything), conduit les fabricants à définir les nouvelles plateformes de véhicules en termes de logiciels davantage qu'en termes de matériel, a expliqué ISG. L'émergence des véhicules définis par logiciel a apporté des concepts du secteur de l'informatique dans les architectures de produits et les méthodes de développement du monde automobile.

Les fabricants hi-tech européens s'adaptent aux défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie de COVID-19, au moment même où les préoccupations géopolitiques obscurcissent leurs perspectives futures et où les nouvelles demandes des entreprises modifient les exigences relatives aux produits, précise le rapport.

Les pénuries de puces continuent dans certains secteurs, en particulier ceux qui utilisent des noeuds de processus plus anciens, comme l'automobile, car la plupart des nouvelles unités de fabrication mises en service utilisent des noeuds plus modernes, explique ISG. Les tensions géopolitiques croissantes ont exacerbé les craintes de futures perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le même temps, de nombreuses entreprises européennes commencent à favoriser les puces ASIC sur mesure par rapport aux systèmes sur puce et processeurs complexes traditionnels, en partie en raison du besoin de capteurs et de dispositifs d'informatique en périphérie spécialisés dans les réseaux IdO. Les prestataires de services ont renforcé leurs services de développement de puces ASIC pour répondre à cette demande, contribuant en partie à apaiser les craintes d'une pénurie de talents.

« Les entreprises européennes rencontrent des difficultés liées au personnel, aux processus et aux technologies alors qu'elles envisagent des technologies avancées, mais elles continuent d'enregistrer des progrès vers leurs objectifs d'ingénierie numérique », a déclaré Jan Erik Aase, associé et leader mondial chez ISG Provider Lens Research.

Le rapport examine également d'autres problèmes affectant la fabrication en Europe, comme l'élargissement des activités des fabricants de puces aux produits et services basés sur des logiciels et l'accroissement du développement de puces personnalisées par des géants des technologies comme Google et Facebook.

Le rapport ISG Provider Lenstm Manufacturing Industry Services 2022 pour l'Europe évalue les capacités de 41 fournisseurs dans deux quadrants : l'ingénierie des produits pour les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés et l'ingénierie des produits pour les semi-conducteurs et les hautes technologies.

Le rapport nomme Capgemini, HCLTech, LTTS, TCS, Tech Mahindra et Wipro en tant que Leaders dans deux quadrants chacun. Il nomme ALTEN, eInfochips, Embitel, HARMAN Digital Transformation Solutions (DTS), Infosys, Intellias, Mobica et UST en tant que Leaders dans un quadrant chacun.

Par ailleurs, Ignitarium, LTIMindtree et Mobica sont qualifiées de Rising Stars ? des sociétés avec un "portefeuille prometteur" et un "fort potentiel d'avenir" selon la définition d'ISG ? dans un quadrant chacune.

Le rapport ISG Provider Lenstm Manufacturing Industry Services 2022 pour l'Europe est accessible aux abonnés, il peut également faire l'objet d'un achat ponctuel sur cette page Web.

