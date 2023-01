JW Player acquiert InPlayer pour étendre son offre de monétisation et de perspectives sur les audiences





JW Player, la principale plateforme vidéo SaaS pour les diffuseurs, les éditeurs et d'autres sociétés axées sur la vidéo, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'InPlayer, l'un des principaux fournisseurs de technologies de gestion des abonnements et des identités. Cette acquisition élargit les capacités de la plateforme vidéo de bout en bout de JW Player en aidant les diffuseurs et d'autres entreprises axées sur la vidéo à monétiser plus facilement leurs activités basées sur les abonnements et en fournissant des informations enrichies sur les audiences.

En juin 2021, JW Player a annoncé avoir levé 100 millions de dollars auprès de LLR Partners pour créer des outils d'abonnement et de monétisation dans le cadre de sa plateforme vidéo de bout en bout. Cette acquisition démontre la capacité de JW Player à s'acquitter de sa mission de construire la meilleure plateforme vidéo pour aider ses clients à mieux monétiser le contenu vidéo.

« Cette journée marque une étape importante dans la différenciation des capacités de monétisation vidéo de JW Player par rapport à celles d'autres plateformes vidéo », déclare Dave Otten, PDG et cofondateur de JW Player. « Avec l'acquisition d'InPlayer, nous sommes maintenant en mesure de combiner leurs meilleures capacités de gestion des abonnements, des paiements et des identités avec nos capacités d'activation publicitaire leader sur le marché. »

« Je suis ravi de cette acquisition, car elle jette les bases pour étendre la plateforme vidéo de JW Player, la plateforme AVOD leader du secteur, et inclure une foule de nouvelles capacités pour SVOD et TVOD intégrées », déclare Jeroen Wijering, CPO et cofondateur de JW Player. « La technologie de gestion des identités d'InPlayer fournira également des perspectives approfondies sur les audiences et un accès sécurisé au contenu vidéo. »

À propos de JW Player (JWP)

Avec plus de 40 000 diffuseurs, éditeurs et autres marques axées sur la vidéo, JWP a construit la plateforme vidéo SaaS de choix pour les entreprises dont l'activité repose sur la vidéo. JWP fournit à ces entreprises un moyen simple d'accélérer et d'étendre leur stratégie vidéo et est la seule plateforme vidéo dont une entreprise aura besoin pour diffuser des vidéos, engager le public sur n'importe quel écran et monétiser le contenu.

Fondée en 2004, JWP est aujourd'hui l'une des entreprises SaaS à la croissance la plus rapide au monde avec l'ambition de donner les moyens aux sociétés axées sur la vidéo de prospérer dans l'économie de la vidéo numérique. Les clients de JWP génèrent 8 milliards d'impressions vidéo/mois et 5 milliards de minutes de vidéos regardées/mois. JWP a son siège social à New York, et dispose de bureaux à Londres, en Angleterre, et à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 00:45 et diffusé par :