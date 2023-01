INVITATION AUX MÉDIAS - DÉVOILEMENT DE L'ÉTUDE EXCLUSIVE « BLOCAGE MINIMUM »





MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de presse afin de présenter les faits saillants de son étude exclusive intitulée Blocage minimum : pour une gestion innovante des chantiers publics et privés afin de rendre le centre-ville de Montréal plus attractif et accessible.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » avec l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Elle vise à comprendre la réalité des chantiers à Montréal et à proposer des solutions innovantes afin de bonifier l'expérience du centre-ville et de contribuer à sa relance durable, au bénéfice des travailleurs et des visiteurs.

L'étude trace le portrait de la gestion des chantiers de Montréal, que ce soit au sein du réseau métropolitain, du réseau périphérique ou du réseau de l'hypercentre. On apprend notamment qu'à l'automne 2022, 33 % des 45 km d'artères de l'hypercentre étaient partiellement ou totalement entravés. Ces entraves posent des défis énormes en lien avec l'accès au centre-ville qui peuvent être regroupés sous trois catégories : les opérations du chantier, la gestion des obstructions et les relations avec l'environnement.

Les acteurs publics et privés détenant des leviers d'action ont été réunis aux fins de l'étude, assurant la crédibilité des solutions proposées. Plusieurs acteurs de l'écosystème seront présents au lancement.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, présentera les faits saillants de l'étude et participera ensuite à la période de questions des journalistes.

Date : Jeudi 19 janvier 2023



Lieu : Maison Alcan 1188, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 1H6



Heure : De 10 h à 11 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

