La Supercoupe d'Italie de nouveau en Arabie saoudite et opposera l'AC Milan et l'Inter Milan le 18 janvier





La capitale saoudienne, Riyad, accueillera à nouveau la Supercoupe d'Italie qui se jouera au stade international du Roi-Fahd le mercredi 18 janvier 2023, à partir de 22 heures, heure locale. Le match opposera l'AC Milan, champion d'Italie 2021-2022 affronte l'Inter Milan, vainqueur de la Coupe d'Italie dans le cadre des événements sportifs organisés par le ministère des Sports lors de la 2ème saison de Diriyah.

L'évènement sportif attendu par tous les fans de football en Arabis saoudite et partout au monde promet donc d'être une confrontation passionnante entre deux géants ; l'AC Milan, champion d'Italie et l'Inter Milan, vainqueur de la Coupe d'Italie. Les 2 clubs s'affronteront dans ce qui sera un « derby » épique et époustouflant.

L'Arabie saoudite a déjà accueilli la Supercoupe d'Italie en 2018 et 2019, où la première édition s'était déroulée à Djeddah entre la Juventus et Milan, au stade de la cité sportive du roi Abdallah, tandis que la deuxième édition s'est déroulée au stade de l'université King Saud de Riyad, entre la Juventus et la Lazio Rome.

L'accueil de cet événement majeur par l'Arabie saoudite s'inscrit dans le cadre des tournois et événements sportifs internationaux qui se déroulent au cours de la saison Diriyah 2022. Ceux-ci sont organisés par le ministère des Sports dans le but d'atteindre les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Et dans le cadre de l'une des initiatives du programme "Qualité de Vie", les événements sportifs internationaux les plus spectaculaires et les plus importants ont été accueillis pour assurer une expérience inoubliable aux visiteurs de la saison de Diriyah et leur permettre de bénéficier d'activités incroyables.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 12:45 et diffusé par :