>= MORE THAN EQUAL NOMME KAREN WEBB MOSS PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ALI DONNELLY DIRECTRICE GÉNÉRALE





>= More than Equal renforce sa direction par de nouvelles nominations et lance la nouvelle étude la plus complète à ce jour sur les femmes dans le sport automobile

LONDRES, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les fondateurs de >= More than Equal, l'ancien pilote de F1, David Coulthard et l'entrepreneur Karel Komarek, ont nommé Karen Webb Moss au poste de présidente du conseil d'administration et Ali Donnelly au poste de PDG, afin d'accélérer les travaux visant à trouver la première femme championne du monde des pilotes de Formule 1. Créée au début de l'année 2022, >= More than Equal est une initiative qui réunit quelques-uns des meilleurs recruteurs, préparateurs physiques, psychologues, nutritionnistes, entraîneurs de course et pilotes du sport automobile, tous axés sur la recherche et le développement de talents féminins de haut niveau.

Karen Webb Moss, présidente du conseil d'administration, apporte de solides compétences en matière de gestion de la réputation, d'image de marque et de marketing, ainsi que d'intégrité et de gouvernance dans le monde de la gestion sportive, ce qui donnera un nouvel élan à l'initiative. Elle possède près de trente ans d'expérience au sein de conseils d'administration et à des postes de direction pour des gouvernements, des marques et l'industrie du sport.

Mme Webb Moss est actuellement la présidente de British Swimming. Auparavant, elle a travaillé avec les organisateurs de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, et a occupé le poste de directrice de l'exploitation du Centre international pour la sécurité du sport (ICSS). Elle a également occupé les postes de vice-présidente de l'image et des communications marketing au Comité international olympique et de responsable des communications marketing pour les Jeux olympiques de Sydney 2000. Elle est fondatrice et mentor d'un certain nombre d'organisations de femmes dans le sport.

Ali Donnelly occupera le poste de PDG à partir de la mi-mars 2023. Elle travaillait auparavant pour Sport England, un organisme public qui investit dans des projets et des programmes visant à aider les gens à être actifs et à faire du sport. En tant que directrice générale, elle supervisera les domaines tels que le numérique, le marketing, les communications et l'innovation. Parmi les principales campagnes menées par son équipe, citons la campagne primée This Girl Can qui encourage les femmes et les jeunes filles à être plus actives.

Mme Donnelly a précédemment occupé les fonctions de porte-parole officielle adjointe et de responsable de l'information du Premier ministre britannique, ainsi que des postes de direction dans les services de communication et de marketing du Trésor britannique et de la BBC. Elle est également très impliquée dans le rugby féminin, où elle a occupé plusieurs postes, dont celui de fondatrice du site Web primé Scrumqueens.com. Elle a récemment écrit le premier livre d'histoire sur ce sport.

Kate Beavan, qui joue le rôle de conseillère stratégique pour cette initiative depuis le début, a également été officiellement introduite dans le conseil d'administration. Kate a occupé pendant vingt ans des postes de direction au sein de la Formule 1 dans les domaines de l'octroi des licences de marque, de la restauration et des affaires juridiques.

Dans le sillage de ces nouvelles nominations, >= More than Equal a lancé l'étude la plus complète à ce jour dans le domaine du sport automobile, qui repose sur quatre principaux piliers :

Une série d'entretiens exécutifs en tête-à-tête avec des acteurs clés et des concurrents à tous les stades du sport automobile ;

Un programme de recherche documentaire exhaustif pour identifier, compiler et créer une base de données de recherche indépendante, interrogeable et faisant autorité sur la participation des femmes dans un large éventail de sports ;

La construction et la gestion d'une base de données définitive des concurrents, des détenteurs de licence, des compétitions et des championnats dans le sport automobile mondial ;

Une enquête mondiale sur les attitudes, destinée à analyser les opinions, les perceptions et les défis de la participation des femmes dans le sport automobile d'élite.

L'enquête en ligne, qui est ouverte jusqu'au 3 février 2023, est disponible pour les répondants du monde entier en 15 langues : https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/

David Coulthard, ancien pilote de F1 et cofondateur de >= More than Equal a déclaré : « Je suis ravi du talent, de l'expérience et de l'enthousiasme qui caractérisent notre nouvelle équipe de direction, au moment où nous nous lançons dans la recherche de la première femme championne de Formule 1. Je suis convaincu que c'est possible, mais il faut d'abord identifier les principaux obstacles et barrières qui se sont dressés sur le chemin des femmes dans ce sport jusqu'à présent. Ces dernières semaines, l'équipe et les partenaires de >= More than Equal ont abordé ce sujet avec les principaux acteurs du sport automobile. J'encourage tous les fans à prendre 10 minutes et à donner leur avis en répondant à notre enquête mondiale. »

Karel Komarek, cofondateur de >= More than Equal a déclaré : « Avec une équipe de direction renforcée et de nouvelles perspectives et données sans précédent, nous sommes encore mieux placés pour mener des changements importants dans le sport automobile. >= More than Equal apporte une ambition audacieuse mais réalisable qui, David et moi l'espérons, ouvrira davantage les yeux sur le potentiel féminin partout dans le monde. »

Lors de sa prise de fonction en tant que présidente du conseil d'administration, Karen Webb Moss a déclaré : « Je suis plus qu'enthousiaste ! Qui ne voudrait pas participer à la découverte de la première femme championne du monde de Formule 1. >= More than Equal est une initiative audacieuse mais pragmatique dans sa mission déclarée, qui consiste à établir les preuves, à trouver les talents et à créer le parcours qui les mènera de la grille de départ à la victoire en championnat. »

Lors de sa prise de fonction en tant que PDG, Ali Donnelly, a déclaré : « Il s'agit d'un programme très ambitieux auquel participent des personnes exceptionnelles. « J'ai hâte de me plonger dans ce travail dont l'objectif est de briser les idées fausses véhiculées sur les femmes pilotes et d'aider certains des meilleurs jeunes talents à atteindre le sommet.

À propos de >= More than Equal

>= More than Equal est une initiative mondiale, indépendante et à but non lucratif qui réunit quelques-uns des meilleurs recruteurs, préparateurs physiques, psychologues, nutritionnistes, entraîneurs de course et pilotes du sport automobile, tous axés sur la recherche et le développement de la première femme championne du monde de Formule 1.

Créée par David Coulthard, 13 fois vainqueur du Grand Prix, et l'entrepreneur Karel Komarek, cette initiative a pour ambition de comprendre et de minimiser les obstacles spécifiques aux femmes qui courent en Formule 1, ainsi que de fournir un meilleur dépistage et un soutien plus précoce et continu.

Pour plus d'informations et toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter

Mehak Chowdhary, responsable de la communication chez >= More than Equal

Adresse e-mail : [email protected], [email protected]

Tél. mobile : +31 68106 2788

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 12:12 et diffusé par :