Québec accorde plus de 1,8 M$ à la Ville de Matane pour son projet de compostage et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles





MATANE, QC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme totale de 1 854 065 $ à la Ville de Matane pour la soutenir dans la réalisation de deux projets, soit la mise en place d'un système de compostage, pour un montant de 1 355 832 $, et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles, pour un montant de 498 233 $. Ces projets permettront, selon les estimations, de détourner de l'enfouissement 3 806 tonnes de résidus alimentaires et verts issus des matières organiques résidentielles.

C'est Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui en a fait l'annonce au nom de Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

Les deux projets desserviront les municipalités régionales de comté de La Matanie et de La Haute-Gaspésie. Au total, 14 947 bacs seront distribués, ce qui permettra de collecter annuellement quelque 3 806 tonnes de résidus alimentaires et verts issus des matières organiques résidentielles des citoyens de ces municipalités régionales de comté.

Annuellement, la quantité de matières organiques résidentielles et des industries, commerces et institutions (ICI) qui sera traitée grâce à l'installation de compostage ouverte est évaluée à 4 808 tonnes métriques et générera 2 267 tonnes métriques de compost, ce qui permet d'envisager une réduction des gaz à effet de serre (GES) de 312 tonnes en équivalent CO 2 .

Cette somme est accordée en vertu du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle à la fois de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ces projets s'inscrit dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« La lutte contre les changements climatiques se concrétise de multiples façons. L'une d'entre elles, et non la moindre, consiste à réduire de façon importante la quantité de matière organique que nous enfouissons. La bonne nouvelle est qu'en réponse à cet enjeu, des solutions innovantes et pratiques comme la biométhanisation et le compostage sont désormais proposées au milieu municipal et au secteur privé. Je salue le leadership et les gestes posés par la Ville de Matane pour faciliter le quotidien des citoyennes et des citoyens de sa région dans leurs efforts pour permettre à la nature de reprendre ses droits. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les matières organiques, lorsque valorisées, deviennent un intrant précieux et s'inscrivent parmi l'ensemble des stratégies visant à réduire les émissions de GES. Les citoyennes et les citoyens des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine accueillent très favorablement des projets porteurs comme celui-ci, et je suis persuadée qu'ils seront, tout comme moi, enthousiasmés par cette annonce. Je félicite la Ville de Matane pour son initiative, qui témoigne de son engagement à lutter contre les changements climatiques et à léguer un monde meilleur aux générations futures. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La construction de la plateforme de compostage marque une nouvelle ère pour Matane, La Matanie et La Haute-Gaspésie : nous souhaitons saluer les efforts du gouvernement pour cette participation financière majeure. Je tiens également à remercier l'ensemble de nos partenaires dans ce projet, qui incite des milliers de citoyens de la péninsule à changer leurs habitudes quotidiennes pour le mieux. Collectivement, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un levier favorable à l'accomplissement d'autres actions concertées pour favoriser le maintien de la biodiversité et protéger notre environnement. C'est aussi une excellente occasion pour chaque citoyen de s'impliquer personnellement dans la lutte contre les changements climatiques. »

Eddy Métivier, maire de Matane

Faits saillants :

À l'heure actuelle, les matières organiques constituent environ 55 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de GES en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,55 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 G$ lui est accordée.

La SVMO permet notamment de bonifier le PTMOBC qui, avec un budget total de 554 M$, soutient financièrement le milieu municipal et le secteur privé dans l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation.

Depuis avril 2022, le PTMOBC est scindé en deux volets. Le volet 1 consiste en la mise en place ou en l'agrandissement d'installations de traitement de la matière organique (MO), alors que le volet 2, qui bénéficie d'une enveloppe de 12 M$, permet l'acquisition d'équipements de collecte de MO résidentielles par des demandeurs municipaux et autochtones.

Liens connexes :

