Digi International lance Digi Containers pour améliorer le développement, l'exploitation et la gestion des applications personnalisées sur les routeurs cellulaires Digi





La société Digi International, (NASDAQ : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions Internet des objets (IdO), de produits de connectivité et de services, a lancé aujourd'hui Digi Containers, un service logiciel qui permet le développement et l'exploitation d'applications personnalisées sur les routeurs cellulaires Digi qui exécutent DAL OS. Digi Containers exploite la plateforme Digi Remote Manager® comme portail central pour le déploiement et la gestion de ces applications.

Le service Digi Containers aide les développeurs à tirer le meilleur parti de l'edge computing en offrant la flexibilité nécessaire pour déployer de nouveaux services et applications tout en consolidant les centres de traitement en périphérie. Ces applications de périphérie offrent une faible latence et une réactivité en temps quasi réel, avec la souplesse nécessaire pour répondre à l'évolution des situations d'utilisation.

Grâce à Digi Containers, les développeurs utilisent des conteneurs Linux légers (LXC, Lightweight Linux Containers), essentiellement des machines virtuelles (VM) qui partagent le noyau d'exécution du dispositif physique. Cela permet aux processus à l'intérieur d'un conteneur de fonctionner à la vitesse native comme s'ils fonctionnaient directement sur le périphérique hôte. Les conteneurs étant légers et portables, ils offrent à la fois sécurité et flexibilité. Cela permet aux développeurs d'étendre les capacités des solutions Digi pour répondre à des besoins spécifiques.

En tant que service à valeur ajoutée pour les routeurs cellulaires Digi, Digi Containers permet aux utilisateurs de télécharger, gérer, déployer et surveiller des applications basées sur des conteneurs grâce à Digi Remote Manager. Les entreprises peuvent ainsi orchestrer et gérer une série complexe de conteneurs de structures et de configurations diverses. Les conteneurs Digi fournissent :

Portabilité : une application conteneurisée peut être déployée dans des clouds privés et publics. Les entreprises gagnent en flexibilité, car elles peuvent facilement transférer les charges de travail entre les environnements et les fournisseurs.

une application conteneurisée peut être déployée dans des clouds privés et publics. Les entreprises gagnent en flexibilité, car elles peuvent facilement transférer les charges de travail entre les environnements et les fournisseurs. Capacité d'évolution : les conteneurs peuvent évoluer horizontalement (c'est-à-dire qu'il est possible de « cloner » des conteneurs identiques au sein d'un même cluster pour augmenter la capacité/le débit selon les besoins). En n'exécutant que ce qui est nécessaire, quand cela est nécessaire, les coûts diminuent considérablement.

les conteneurs peuvent évoluer horizontalement (c'est-à-dire qu'il est possible de « cloner » des conteneurs identiques au sein d'un même cluster pour augmenter la capacité/le débit selon les besoins). En n'exécutant que ce qui est nécessaire, quand cela est nécessaire, les coûts diminuent considérablement. Sécurité accrue : grâce à leur conception, les conteneurs sont isolés dans leur fonctionnement. Si le fonctionnement d'un conteneur est compromis, les autres ne seront pas affectés.

grâce à leur conception, les conteneurs sont isolés dans leur fonctionnement. Si le fonctionnement d'un conteneur est compromis, les autres ne seront pas affectés. Rapidité : l'autonomie par rapport au système d'exploitation permet un meilleur contrôle. Vous pouvez démarrer/arrêter un conteneur en quelques secondes. La vitesse de développement et d'exploitation est plus rapide et l'expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.

l'autonomie par rapport au système d'exploitation permet un meilleur contrôle. Vous pouvez démarrer/arrêter un conteneur en quelques secondes. La vitesse de développement et d'exploitation est plus rapide et l'expérience utilisateur plus rapide et plus fluide. Efficacité : comme un système d'exploitation distinct n'est pas nécessaire, les conteneurs nécessitent moins de ressources que les machines virtuelles. Vous pouvez exécuter plusieurs conteneurs sur un seul serveur. Moins de matériel implique des coûts réduits et moins de points de défaillance.

« Le lancement de Digi Containers débloque la puissance de l'edge computing sur les routeurs cellulaires Digi », a déclaré Kinana Hussain, vice-président de la gestion des produits. « En intégrant l'environnement logiciel intégré à nos appareils, ainsi que leurs capacités de calcul inhérentes, les développeurs peuvent exploiter un ensemble riche et croissant de fonctions, de capacités et de services. Ceux-ci sont tous signés, vérifiés et distribués comme faisant partie du cadre de sécurité Digi TrustFence® pour créer et soutenir plus facilement une variété d'applications conteneurisées exigeantes sur les marchés de l'entreprise, de l'industrie et du transport ».

Digi améliore son application d'analyse de réseau

Récemment, Digi a également mis à niveau Digi intelliFlow® dans Digi Remote Manager, renforçant ainsi la pile logicielle edge-to-cloud de Digi. Digi intelliFlow fournit une visualisation graphique des données d'application réseau, en se concentrant sur les 10 principaux utilisateurs ou les 10 principales destinations. Cette représentation intuitive de l'activité du réseau permet aux entreprises de mettre à jour les paramètres des routeurs Digi ou d'adapter le réseau aux besoins du site. Digi intelliFlow fournit des données récentes et une référence historique pour assurer le bon fonctionnement des réseaux. Digi intelliFlow traite l'utilisation excessive des données avec des alarmes personnalisées qui alertent les administrateurs lorsque les limites de données atteignent leur limite.

« Notre vision à long terme est de mettre en place une suite complète de services à valeur ajoutée spécifiques aux marchés verticaux qui s'appuient sur notre pile logicielle edge-to-cloud robuste pour aider nos clients à maximiser leurs investissements IdO tout en se concentrant sur leur activité principale », a déclaré Hussain.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d'objets à ce jour, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 09:45 et diffusé par :