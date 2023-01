Rogers Communications annonce le décès d'Alan Horn





TORONTO, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec une profonde tristesse que Rogers Communications Inc. annonce le décès d'Alan D. Horn, dirigeant dévoué de l'entreprise et membre du conseil d'administration.

« Alan a été l'un des dirigeants les plus brillants et dévoués avec lesquels j'ai travaillé, a déclaré Edward Rogers, président du conseil d'administration de Rogers Communications. Il a apporté des contributions inestimables à l'entreprise au cours des 30 dernières années, et nous en éprouverons une éternelle reconnaissance. En plus d'avoir été un confident de Ted et un conseiller de confiance pour le conseil d'administration, il a été un mentor et un ami pour moi. »

Alan s'est joint à Rogers en 1990, après avoir agi à titre de conseiller fiscal pour Ted Rogers pendant plus de 10 ans. Il a occupé divers postes, notamment celui de chef de la direction des Finances, de 1996 à 2006, et celui de président du conseil d'administration, de 2006 à 2017. Il a également agi à titre de président et chef de la direction par intérim d'octobre 2008 à mars 2009 et d'octobre 2016 à avril 2017. Il a siégé au conseil d'administration et a occupé le poste de président et chef de la direction de Rogers Telecommunications Limited.

Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise, Alan a su solidifier considérablement le bilan de l'entreprise, transformer la dette de l'entreprise en faisant passer nos obligations à risque élevé au rang d'obligations de première qualité, regrouper toutes les sociétés d'exploitation de Rogers sous un même titre coté en bourse, lancer un régime de dividendes et jouer un rôle de premier plan dans de nombreux importants projets d'acquisitions. Après le décès de Ted Rogers, la force stabilisatrice d'Alan lui a permis de préparer l'entreprise à sa croissance future.

« Alan a joué un rôle essentiel dans le succès de Rogers au cours des trois dernières décennies, a ajouté Rogers. Il a été l'un des principaux intendants de l'entreprise, et Rogers est beaucoup plus forte grâce à son leadership. Son esprit vif et ses sages conseils nous manqueront. »

Le conseil d'administration et l'ensemble des employés et employées de Rogers offrent leurs plus sincères condoléances à son épouse, Ruth, à sa fille, Susan, et au reste de la famille Horn. Pour souligner ses contributions, l'entreprise fera un don en son honneur.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias.

