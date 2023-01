Le Prix Zayed pour le développement durable annonce les 10 vainqueurs de l'édition 2023





Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed, Président des Émirats Arabes Unis (EAU), a remis aujourd'hui les prix aux 10 lauréats du Prix Zayed pour le développement durable 2023.

La cérémonie de remise des prix a été organisée en marge de la Semaine du Développement Durable d'Abou Dhabi (ADSW) 2023.

La cérémonie s'est également déroulée en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan ; du vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, S.A. Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ; du membre du Conseil exécutif d'Abou Dhabi, Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; du conseiller pour les affaires spéciales au ministère de la Cour présidentielle, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan ; du ministre de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ainsi qu'un certain nombre de Cheikhs et de hauts fonctionnaires.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed a félicité les lauréats dans les cinq catégories, réaffirmant le rôle du Prix en tant que catalyseur mondial du développement durable et de l'action humanitaire.

Dans son allocution lors de la cérémonie de remise des prix, Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed a déclaré : « Les Émirats arabes unis continuent de mener d'importantes initiatives mondiales au coeur de notre mission, qui consiste à créer un avenir meilleur pour tous, tant au sein des Émirats qu'au-delà des frontières de notre pays. L'ambition du Prix Zayed le développement durable constitue le fer de lance de ces efforts. Il crée une voie pour fournir une aide humanitaire et des solutions qui impactent de manière positive la vie des communautés dans le monde entier. »

Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a souligné que l'année 2023, qui marque le 15ème anniversaire du Prix, représente également une année historique pour les EAU, qui se préparent à accueillir la 28ème session de la Conférence des Parties (COP 28) à la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques). Dans ce contexte, le prix de cette année constitue un important rappel quant à la nécessité de renforcer d'avantage la collaboration internationale dans le but d'assurer une meilleure mobilisation pour l'action climatique et créer des opportunités de développement économique et social durable dans toutes les nations, y compris dans les pays du Sud.

Son Altesse a poursuivi : « Au cours des 15 dernières années, le prix Zayed pour le Développement Durable s'est appuyé avec succès sur l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed, et a poursuivi sa vision humanitaire audacieuse, en veillant à ce que les ressources de notre grande nation soient pleinement utilisées pour le bénéfice de tous. Aujourd'hui, le prix Zayed pour le Développement Durable est un prix reconnu à l'échelle internationale qui mobilise les innovateurs, les entrepreneurs sociaux et les jeunes pour impulser un changement positif pour notre planète et pour tous » .

Le Prix Zayed pour le Développement Durable est le prix mondial pionnier en matière de développement, il est décerné par les Émirats Arabes Unis. Il distingue, encourage et récompense à hauteur de 3 millions de dollars les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les collégiens et lycées qui proposent des solutions durables, innovantes et inspirantes dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'énergie et de l'eau.

Grâce à ses 96 anciens lauréats, le prix a transformé la vie de plus de 378 millions de personnes dans le monde depuis 2008, notamment au Vietnam, au Népal, au Soudan, en Éthiopie, aux Maldives et à Tuvalu. Dans les catégories « Santé », « Alimentation », « Énergie » et « Eau », chaque lauréat reçoit 600 000 dollars US. La catégorie « Collèges et Lycées du monde » récompense pour sa part six écoles dans six régions du monde jusqu'à 100 000 USD chacune.

Son Altesse a insisté sur la nécessité de former les jeunes générations pour en faire les penseurs critiques et les leaders du développement durable de demain. Il a par ailleurs fait l'éloge de la catégorie "Collèges et Lycées du monde », qui permet aux jeunes de jouer un rôle actif dans le développement socio-économique de leurs communautés.

Catégorie « Alimentation » : L'entreprise française ?nsect a remporté la catégorie "Alimentation". Cette PME produit des protéines d'insectes et des engrais naturels à base d'insectes, et a établi la première usine d'insectes de son genre en Europe équipée d'une agriculture verticale innovante et d'une installation de bioraffinage intégrée. ?nsect transforme deux espèces d'insectes (vers de farine Molitor et Buffalo) en ingrédients haut de gamme et de grande valeur pour l'ensemble de la chaîne alimentaire : animaux de compagnie, les poissons, les plantes et les êtres humains. ?nsect construit actuellement sa troisième unité de production en France et exploite déjà d'autres sites en France et aux Pays-Bas. D'ici 2025, elle sera en mesure de produire 1500 tonnes de protéines d'insectes par mois.

Au cours des cinq dernières années, ?nsect a amélioré la vie de 30 millions de personnes en fournissant des produits nutritionnels durables, naturels et de première qualité pour la pisciculture (en tant qu'aliment alternatif pour les poissons afin de répondre aux besoins alimentaires de l'aquaculture) et la nutrition humaine. L'usine de démonstration actuellement exploitée par l'entreprise produit 30 tonnes de protéines par mois.

Catégorie « Santé » : Le prix a été décerné à Associação Expedicionários da Saúde (Brésil), une Organisation à but non lucratif (OBNL) qui fournit des soins médicaux et chirurgicaux spécialisés aux communautés indigènes géographiquement isolées en Amazonie grâce à son complexe hospitalier mobile. L'objectif du complexe hospitalier mobile est de permettre l'accès aux zones les plus difficiles de l'Amazonie, en garantissant la sécurité et le confort des patients et l'excellence dans la qualité des services fournis. Au cours de six expéditions entre 2015 et 2022, l'organisation à but non lucratif a réalisé plus de 1 900 interventions chirurgicales qui ont permis d'améliorer les soins de santé, notamment l'amélioration de la vue après une opération de la cataracte.

Catégorie « Énergie » : Dans la catégorie Énergie, la société jordanienne NeuroTech a développé des algorithmes basés sur l'Intelligence Artificielle et un système de transaction basé sur la blockchain pour fournir aux camps de réfugiés un accès fiable à l'énergie. La PME utilise le concept de partage d'énergie en séparant les charges électriques en flux à faible et à haute priorité. Ainsi, les bénéficiaires sont assurés de recevoir l'énergie indispensable à leur survie, et l'énergie supplémentaire est dirigée vers les flux à faible priorité, en fonction de la disponibilité de l'énergie. La gestion et le contrôle sophistiqués de l'énergie réduisent le stress lié à la consommation d'électricité et sensibilisent les consommateurs à une meilleure utilisation de cette dernière.

Pendant sa phase pilote, NeuroTech a aidé à fournir de l'électricité à plus de 10 000 réfugiés syriens à Azraq. En optimisant l'utilisation et la distribution de l'énergie, NeuroTech a contribué à diminuer les contraintes en matière d'électricité pesant sur la section respiratoire de l'hôpital principal du camp, en la rendant disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les patients peuvent désormais avoir recours à un nébuliseur personnel, un dispositif médical utilisé pendant la pandémie de COVID-19 et pour les personnes souffrant d'une maladie respiratoire chronique.

Catégorie « Eau » : LEDARS une organisation à but non lucratif du Bangladesh, a remporté la catégorie "Eau" pour son modèle intégrée de gestion des ressources en eau pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau dans les zones sujettes aux catastrophes où l'eau devient inutilisable en raison de la salinité et des inondations. Leur combinaison de technologies aide à transformer les communautés du Bangladesh pour que les habitants puissent avoir accès à l'eau potable et à des modes de subsistance adaptés au climat.

Avec le soutien de LEDARS, 5 250 filtres à sable biologique, 65 filtres à sable pour étangs, 185 systèmes de collecte des eaux de pluie et 69 étangs de protection ont été installés dans des communautés du Bangladesh, favorisant la culture de riz et de légumes tout au long de l'année sur des terres qui étaient auparavant stériles. Les initiatives de LEDARS ont permis à au moins 15 881 familles d'avoir accès à l'eau potable. Grâce à cette solution, plus de 12 millions de gallons d'eau ont été économisés.

Le président du jury et ancien président de la République d'Islande, Ólafur Ragnar Grímsson, a déclaré : "Les lauréats de l'édition 2023 ont fait preuve d'un degré inédit de créativité et d'ambition dans leurs solutions pour relever les défis de notre temps. Nous sommes convaincus que ces lauréats auront un impact significatif auprès des différentes communautés à travers le monde, et qu'ils accéléreront à leur tour les objectifs importants de l'action climatique afin de garantir un avenir durable pour tous."

Son Excellence Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats Arabes Unis et Directeur Général du prix, a déclaré : « Depuis sa création il y'a 15 ans par les dirigeants avisés de notre nation, le Prix Zayed pour Développement Durable est devenu un pilier essentiel de la vision des EAU visant à mener une action climatique inclusive et favoriser le développement durable à l'échelle international. En apportant des solutions concrètes en matière de développement durable aux communautés vulnérables du monde entier, le prix honore la contribution du cheikh Zayed en faveur du progrès social et de l'humanitarisme à l'échelle mondiale. »

« Nos 106 gagnants favorisent les initiatives visant à résoudre les problèmes les plus urgents de notre temps. Grâce à leur engagement en faveur d'une action positive, des millions de personnes qui vivaient sans accès à l'énergie, à l'eau, aux soins médicaux ou à la nourriture dans les pays en développement bénéficient désormais d'opportunités de développement économique et social durable, notamment l'accès à une éducation de qualité, à un travail décent, à la croissance économique et à de meilleurs moyens de subsistance. »

Son Excellence Al Jaber a ajouté : "Alors que les Émirats arabes unis se préparent à accueillir la COP28 plus tard cette année, le Prix Zayed pour le développement durable constitue un rappel essentiel de l'engagement des Émirats arabes unis visant à accélérer les solutions pratiques nécessaires pour aider les sociétés à atténuer le changement climatique et à s'y adapter."

Depuis 2013, le prix a récompensé 46 écoles secondaires dans le cadre de sa catégorie "Collèges et Lycées du monde", issus de pays du monde entier. Les élèves de ces écoles ont été distingués pour leurs propositions de projets menés de manière autonome qu'ils ont implémenté par eux même. Au total, ils ont produit 7,2 millions de kWh d'électricité, économisé 5 700 tonnes de CO2 et eu un impact positif sur 427 408 personnes dans leurs communautés.

Les lauréats de la catégorie « Collèges et lycées du monde » 2023 sont :

Fundacion Bios Terrae - ICAM Ubate (Colombie), représentant le continent américain ;

représentant le continent américain ; Romain-Rolland-Gymnasium (Allemagne), représentant l'Europe et l'Asie centrale ;

représentant l'Europe et l'Asie centrale ; Gifted Students School (Irak), représentant la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ;

représentant la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; UWC East Africa - Arusha Campus (Tanzanie), représentant l'Afrique subsaharienne ;

représentant l'Afrique subsaharienne ; Dhaka Residential Model College (Bangladesh), représentant l'Asie du Sud ;

représentant l'Asie du Sud ; Kamil Muslim College (Les Fiji), représentant l'Asie de l'Est et Pacifique.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi 4 538 candidats - un nombre record de candidatures - par un jury composé de plus de 40 experts. Parmi les membres du jury figurent Son Excellence Olafur Ragnar Grimsson, ancien président de la République d'Islande, des ministres des Émirats arabes unis, Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, Dr. Andreas Jacobs, président de l'INSEAD et Jacobs Family Council, entre autres.

A propos du Prix Zayed pour le Développement durable

Le Prix Zayed pour la Développement durable est le prix mondial pionnier en matière de développement durable aux Émirats arabes unis et un hommage à l'héritage du défunt père fondateur des Émirats arabes unis, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Créé en 2008, le Prix Zayed à stimuler le développement durable et l'action humanitaire en reconnaissant et en récompensant les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les écoles secondaires qui proposent des solutions percutantes, innovantes et inspirantes dans les catégories « Santé », « Alimentation », « Énergie », « Eau » et « Collèges et Lycées du monde ».

En 2023, le Prix Zayed célébrera 15 ans d'impact humanitaire à travers le monde. Grâce à ses 96 lauréats, le prix a influencé positivement la vie de 370 millions de personnes dans 150 pays.

*Source: AETOSWire

