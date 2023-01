JUVENESCENCE nomme le Dr Richard Marshall CBE au poste de PDG





Juvenescence annonce la nomination du Dr Richard Marshall CBE en tant que nouveau PDG, à compter du 16 janvier 2023. Le Dr Marshall succède au co-fondateur, le Dr Gregory Bailey, qui conservera ses fonctions de directeur exécutif du conseil d'administration de la société.

Le Dr Marshall bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du leadership commercial, dont quinze ans chez GSK, le conduisant au poste de vice-président, responsable du DPU (Discovery Performance Unit) dédié aux fibroses et aux lésions pulmonaires. Le Dr Marshall a récemment occupé le poste de vice-président principal, directeur mondial du développement, unité Respiratoire et Immunologie chez AstraZeneca. Ce dernier a reçu la distinction honorifique de la Reine en 2021 de Commandant de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) pour sa contribution à la science britannique et à la COVID-19.

« Je suis très content que le Dr Richard Marshall CBE, ancien vice-président principal, directeur mondial du développement, unité Respiratoire et Immunologie chez AstraZeneca, ait accepté de prendre les rennes de Juvenescence en tant que PDG. Tout au long de sa carrière, Richard a dirigé de nombreuses stratégies de R&D transformatrices visant à stimuler l'innovation et à assurer une croissance rapide, avec un bilan de succès collaboratif, de constitution d'équipes hautement performantes et de développement de nouvelles thérapies », déclare le PDG sortant, le Dr Gregory Bailey. « Richard est un leader axé sur les résultats qui estime que des solutions proactives et décentralisées sont nécessaires de toute urgence dans un monde post-COVID-19 confronté à la crise imminente d'une pyramide des âges inversée, combinée à des fonds de pension sous-capitalisés et à des coûts de santé en constante augmentation. Juvenescence joue désormais un rôle moteur au sein des mégatendances qui conduisent à des modes de vie plus sains et à des stratégies de santé numérique nécessaires pour résoudre ces problèmes. Je suis convaincu que cette nomination viendra compléter notre équipe de haut niveau qui possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour hisser Juvenescence au rang de société pharmaceutique et de biotechnologie de premier plan axée sur la modification du processus de vieillissement à travers la prévention. »

Le Dr Richard Marshall CBE déclare : « Je suis ravi de rejoindre Juvenescence à un moment charnière dans son histoire. Juvenescence qui se trouve à une véritable croisée des chemins, dispose de la formidable occasion de s'appuyer sur sa notoriété ainsi que sur les 30 années d'expérience de ses fondateurs dans le développement de médicaments pour aborder des approches innovantes permettant de changer et de prévenir les effets du vieillissement sur le marché. Grâce à son large portefeuille et à sa vaste expérience, Juvenescence développe un écosystème unique de partenariats clés et acquiert les capacités essentielles nécessaires à la réussite dans ce domaine en évolution rapide. Je suis impatient de collaborer avec l'équipe, nos partenaires et nos actionnaires afin de tirer parti de cette incroyable opportunité. »

À propos de Juvenescence

Juvenescence, une société du secteur des sciences de la vie qui développe des thérapies visant à modifier le vieillissement et à allonger la vie humaine en bonne santé, a été fondée par Jim Mellon, Greg Bailey et Declan Doogan. L'équipe de Juvenescence est composée de développeurs de médicaments, d'entrepreneurs, de distributeurs et d'investisseurs hautement qualifiés présentant un bilan éprouvé dans les secteurs du développement pharmaceutique, de la biologie synthétique et de l'ingénierie tissulaire et cellulaire.

Juvenescence dispose d'un large portefeuille de produits en développement et soutient l'innovation en mettant l'accent sur la découverte et le développement de thérapies visant à modifier le processus de vieillissement à travers la prévention et en régénérant les dommages, afin de favoriser un vieillissement sain et prolonger la durée de vie. L'entreprise entend inspirer le monde et lui donner les moyens de ne pas se contenter de réimaginer ce que signifie vieillir, mais d'aider les gens à repenser leur vie (Reimagine A Lifetime). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.JuvLabs.com

