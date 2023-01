Les Industries BRP Mégatech inc. à Shawinigan annoncent d'importants investissements





SHAWINIGAN, QC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les Industries BRP Mégatech inc. (« BRP Megatech »), une filiale de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), a convié les acteurs économiques et sociocommunautaires de Shawinigan ce matin dans le cadre de son inauguration officielle. L'équipe de BRP Megatech a annoncé d'importants investissements totalisant plus de 12 millions de dollars afin de soutenir l'amélioration technologique des lignes de production et des équipements de tests et de laboratoires R et D, en plus de l'optimisation générale du bâtiment.

La filiale a vu le jour à la suite de l'acquisition par BRP en octobre 2022 de la quasi-totalité des actifs liés aux activités de sports motorisés de Kongsberg Inc. à Shawinigan. Le nom de la nouvelle entité rend hommage à l'usine fondée en 1988 sous la bannière Megatech Électro. BRP Megatech se spécialise dans le développement et la fabrication de produits électroniques et mécatroniques, bonifiant ainsi les capacités d'innovation reconnues de BRP. BRP Megatech jouera un rôle de premier plan dans la stratégie globale d'électrification des différentes gammes de produits de BRP.

« Avec cette acquisition et les investissements prévus, BRP Megatech est fière de devenir l'un des plus importants employeurs privés de Shawinigan. Nous comptons nous enraciner davantage dans la communauté au cours des mois et années à venir et ainsi contribuer à la vitalité économique de la région grâce au savoir-faire et à l'excellence des gens d'ici », a déclaré Michael Long, vice-président, Stratégie des systèmes manufacturiers, des technologies et de la qualité pour l'ensemble des opérations mondiales chez BRP.

Environ 360 employés hautement qualifiés oeuvrent au sein de BRP Megatech, incluant plus de 150 nouveaux talents qui se sont joints à l'équipe au cours de la dernière année. BRP Megatech prévoit embaucher près d'une cinquantaine de professionnels supplémentaires incluant des ingénieurs électriques. D'autres embauches seront confirmées cette année en lien avec la croissance de l'entreprise.

Présent à l'événement, François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice?Champlain, et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, s'est exprimé « Notre gouvernement est fier de collaborer avec des entreprises de chez nous pour solidifier notre position comme chef de file mondial dans la fabrication de véhicules électriques, tout en maintenant et en créant de bons emplois. L'investissement de BRP Megatech fait partie intégrante des efforts pour que la Mauricie participe pleinement à la nouvelle économie verte en mettant à profit le talent des gens de notre région. Avec cette annonce, la Mauricie continue de consolider sa réputation de Vallée de l'énergie et des batteries vertes! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette?Saint-Maurice, a quant à elle, tenu à saluer le travail de l'équipe de BRP Megatech : « En mon nom et celui du gouvernement du Québec, je me réjouis de voir l'usine de Grand-Mère redevenir la propriété d'intérêts québécois. De plus, BRP travaille depuis une trentaine d'années avec Megatech. Je suis convaincue que BRP Megatech atteindra de nouveaux sommets. Je désire saluer le professionnalisme et le dévouement de ses 360 employés ».

« L'inauguration officielle de BRP Megatech, de même que l'annonce des investissements et la création des nouveaux emplois sont d'excellentes nouvelles en ce début d'année. Nous sommes fiers de constater que de grandes entreprises choisissent Shawinigan pour développer leurs activités. Shawinigan a aussi grandement contribué à l'essor énergétique du Québec. Et nous avons bien l'intention d'être un joueur majeur dans le cadre de la transition énergétique qu'a entamée la province », a mentionné Michel Angers, maire de Shawinigan.

BRP Megatech continuera de travailler de pair avec les acteurs sociocommunautaires, politiques et économiques locaux.

