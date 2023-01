Hanshow dévoile son protocole de nouvelle génération et ses étiquettes électroniques de gondole quadricolores au salon NRF 2023





Hanshow était présent à l'édition 2023 du salon NRF (National Retail Federation), le plus grand événement de la vente au détail au monde. Cette année, Hanshow a dévoilé un protocole de nouvelle génération de réseau cellulaire haute densité à faible consommation (HiLPC) ainsi que des étiquettes électroniques de gondole (EEG) quadricolores. Hanshow renforce ainsi l'opérabilité de son matériel et de ses logiciels et propose désormais des solutions et des services plus avancés pour faciliter la transformation numérique de sa clientèle dans le secteur du commerce de détail.

Une performance qui va au-delà de la simple «?rapidité?»

Hanshow fournit déjà une gamme hautement qualitative d'étiquettes électroniques de gondole à l'échelle mondiale mais ces solutions de pointe ont été davantage améliorées grâce au réseau cellulaire haute densité à faible consommation (HiLPC) de nouvelle génération Hanshow. Grâce à l'architecture innovante du système HiLPC, la vitesse de communication des étiquettes électroniques de gondole a été considérablement augmentée. En effet, la vitesse de mise à jour peut atteindre plus de 60?000 unités/heure pour chaque contrôleur EEG, ce qui rend l'installation et la liaison plus rapides et plus faciles. Le débit très élevé du système HiLPC permet de mettre à jour des dizaines de millions de dispositifs en seulement quelques minutes, ce qui permet aux clients de vivre une expérience totalement nouvelle des services EEG en temps réel et d'améliorer leur capacité à gérer des magasins répartis dans le monde entier.

Grâce à cette amélioration du protocole, la solution EEG de Hanshow permet de réaliser des mises à jour de tâches par lots, temporisées et synchronisées dans un même magasin, en contrôlant les erreurs à la milliseconde près. Elle est également capable de synchroniser les changements dynamiques de prix, de réaliser une synchronisation précise en ligne et même hors ligne et de suivre la position des produits, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle des magasins.

Le réseau HiLPC de nouvelle génération permet de mettre à jour les étiquettes électroniques de gondole de façon nomade, ce qui ouvre la voie à de nouvelles utilisations industrielles. Il prend également en charge les leds lumineux clignotants pour n'importe quelle quantité de produits sélectionnés afin d'aider les employés à localiser rapidement l'emplacement des marchandises à trier. Il prend en charge l'allocation dynamique des ressources réseau utilisée conjointement avec la technologie Wi-Fi, ce qui résout les problèmes d'incompatibilité des réseaux. En outre, le protocole de nouvelle génération, associé aux contrôleurs EEG et aux puces de sécurité du secteur financier, offre la meilleure solution possible en matière de protection des données.

Des solutions toujours plus avant-gardistes et durables

Hanshow a également dévoilé sa gamme d'étiquettes électroniques de gondole quadricolores qui prend en charge les affichages en noir, blanc, rouge et jaune dans n'importe quelle combinaison, multipliant ainsi les possibilités d'affichage numérique pour les détaillants. Les vitesses de mise à jour et de clignotement sont considérablement optimisées par rapport aux modèles précédents, notamment en combinaison avec le réseau HiLPC de nouvelle génération.

Outre sa percée dans les affichages dynamiques, Hanshow s'est focalisé sur le développement de ses solutions de haute précision pour les demandes spécifiques des secteurs industriels. Le détecteur thermique et les solutions EEG pour le bricolage de Hanshow sont conçus pour aider les détaillants à répondre aux exigences particulières en matière de surveillance de la température et d'alertes automatiques en cas de changement de température, ainsi qu'aux problèmes d'adaptation de l'utilisation des produits dans les magasins de bricolage et autres types de commerce.

Depuis des années, Hanshow innove en permanence en se basant sur les besoins de sa clientèle et met tout en oeuvre pour permettre à ses clients de faire évoluer leur entreprise afin de gagner en efficacité opérationnelle. Le réseau HiLPC de nouvelle génération et les EEG quadricolores permettent d'atteindre cet objectif en réduisant de manière considérable la consommation d'énergie et les matériaux en papier nécessaires au fonctionnement d'un magasin physique. À l'avenir, Hanshow continuera à développer une technologie numérique innovante pour assister pleinement ses clients dans leur transformation digitale et créer une nouvelle expérience numérique verte, avant-gardiste et durable pour le secteur.

À propos de Hanshow

Hanshow est le leader mondial dans le développement et la fabrication d'étiquettes électroniques de gondole et de solutions de magasins numériques, offrant aux clients du monde entier une série de points de contact IdO personnalisés de classe mondiale et de solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Présent dans plus de 30?000 magasins, dans plus de 50 pays, Hanshow aide les détaillants à simplifier leurs opérations, à optimiser leurs stratégies de tarification et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hanshow.com

