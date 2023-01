Minière O3 présente ses perspectives pour 2023





TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 16 janv. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter ses perspectives et ses catalyseurs pour 2023, ainsi qu'une revue de son année 2022.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré, « En 2022 notre équipe s'est fixé des objectifs très ambitieux, de maximiser la valeur pour nos actionnaires et nos parties prenantes, et de démontrer que Marban peut être un projet autonome rentable. Les efforts acharnés de nos équipes pour franchir tous les jalons mis de l'avant en 2022 témoignent de notre engagement envers nos actionnaires et de notre confiance envers ce projet. En 2023, nous visons à débuter l'étude de faisabilité (« EF ») et de dévoiler le potentiel de croissance à Marban en réalisant des travaux d'exploration sur notre propriété de plus de 8 500 hectares. Nous allons continuer à déployer sa démarche participative avec les autorités et les parties intéressées dans le développement du projet Marban Ingénierie, non seulement pour améliorer le projet, mais aussi pour en faire un projet minier encore davantage responsable. »

**Inscrivez-vous au forum de discussion de Minière O3 : Perspectives 2023, qui aura lieu le mercredi 25 janvier à 11 h 00 HNE.

Faits saillants de 2022

Mise à jour des ressources pour le projet Marban Ingénierie - Les ressources M et I en fosse augmentent de 520 000 oz (+29 %), portant le total des ressources minérales M et I en fosse à 2,3 millions d'onces d'or à une teneur moyenne de 1,07 g/t Au (Communiqué de presse du 1 er mars 2022).

Acquisition de terrains à fort potentiel près du projet Marban Ingénierie et consolidation de la position de la Société dans le district - Acquisition de la propriété East-West d'Emgold, située à 200 mètres de la limite de la fosse de l'EEP de Marban, permettant d'amplifier l'exploration en terrain connu et le potentiel de nouvelles découvertes (Communiqué de presse du 15 mars 2022).

- Acquisition de la propriété East-West d'Emgold, située à 200 mètres de la limite de la fosse de l'EEP de Marban, permettant d'amplifier l'exploration en terrain connu et le potentiel de nouvelles découvertes (Communiqué de presse du 15 mars 2022). Achèvement de l'étude de préfaisabilité pour Marban Ingénierie - Démonstration d'un projet autonome aux paramètres économiques robustes avec des possibilités de croissance, selon un prix de l'or à long terme de 1 700 $ US par once d'or, le projet présente un TRI sans facteur d'endettement après impôt de 23,2 % et une VAN après impôt de 463 M$ CA ainsi qu'un ratio VAN/CAPEX de 1,1 x, moyennant un coût de maintien global de 882 $ US par once pour une production annuelle moyenne de 161 000 oz Au (Communiqué de presse du 6 septembre 2022).

Première estimation de ressources minérales à Bulldog et Kappa (Alpha) - Ressources présumées totalisant 318 000 oz à 3,2 g/t Au (Communiqué de presse du 10 novembre 2022).

Ressources présumées totalisant 318 000 oz à 3,2 g/t Au (Communiqué de presse du 10 novembre 2022). Permis environnementaux - Dépôt de la description initiale du projet pour le projet Marban Ingénierie auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (« AEIC ») au niveau fédéral et l' avis de projet auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP ») au niveau provincial (Communiqué de presse du 22 novembre 2022).

auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du (« AEIC ») au niveau fédéral et l' auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP ») au niveau provincial (Communiqué de presse du 22 novembre 2022). Réalisation d'un total de 77 855 mètres de forage - 55 286 mètres à Marban et 22 569 mètres à Alpha.

55 286 mètres à Marban et 22 569 mètres à Alpha. Réalisation de plusieurs études environnementales du milieu d'accueil nécessaires dans le cadre des études des impacts environnementaux et sociaux.

Projet Marban en 2023

Étude de faisabilité

Les activités au-delà de l'étude de préfaisabilité entreprises au T4-2022 se poursuivront au T1-2023 avec des essais et des travaux de terrain métallurgiques, géotechniques et géomécaniques.

Des études d'optimisation minière sont en cours et seront complétées au T1-2023, afin de définir le scénario technologique pour l'étude de faisabilité.

Le lancement de l'étude de faisabilité est prévu au S1-2023.

Potentiel de croissance à Marban - 26 000 mètres de forage sont prévus

En 2023, les efforts d'exploration viseront principalement à prolonger la durée d'exploitation du projet Marban avec un total de 26 000 mètres planifiés. Le contrat de forage a été accordé à une coentreprise entre Forage RJLL et Assibi Industries (un partenariat visant à tisser des liens entre la Nation Anishnabe du Lac-Simon et les activités de forage sur son territoire).

Expansion à proximité de la fosse Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les

années 0 à 10.

Mise à jour des ressources et des réserves dans le cadre de l'EF.

Expansion des ressources à Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les années 10

et au-delà.

Expansion des ressources près de la surface et exploration du potentiel souterrain.



Premier estimé de ressources planifié pour T2-2023

Marban Régional - vérification de cibles pour l'or et les sulfures massifs volcanogènes (« SMV »).

Exploration régionale de cibles pour l'or et les métaux de base.

Tableau 1 : Synthèse des travaux de forage prévus à Marban



Mètres prévus Cibles Expansion à proximité des

fosses Marban Ingénierie 2 000 Norlartic, North et Kierens Croissance des ressources à

Marban Ingénierie 14 700 Malartic H, Hygrade Fold,

Extension North-North,

Extension Norlartic, Upper

Camflo, Extension Marban et

Marban footwall Marban Régional 9 300 - Or : Anomalies Mag le long

des corridors Marbenite et

Norbenite, Anomalies de

sol, Indice Ludovick le long

de la faille Parfouru

- Métaux de base :

Découverte d'une exhalite

minéralisée en Cu-Au-Ag-Zn

Figure 1 : Plan de forage 2023 pour Marban

Développement durable en 2023

Minière O3 a entrepris le processus d'obtention des permis et d'évaluation environnementale aux niveaux fédéral et provincial. Après avoir consulté les parties intéressées quant à ce que l'étude d'évaluation des impacts devrait inclure, les autorités des deux paliers établiront les directives de l'évaluation d'impact qui sera élaborée. Ce n'est qu'une fois ces cadres de réalisation mis à la disposition par les deux instances que Minière O3 sera en mesure de lancer les Études d'impacts. La Société continuera à déployer sa démarche participative avec les autorités et les parties intéressée dans le développement du projet Marban Ingénierie, non seulement pour améliorer le projet, mais aussi pour en faire un projet minier encore davantage responsable.

La Société poursuivra ainsi son dialogue avec les Premières Nations et les diverses parties prenantes, incluant sans s'y limiter, les citoyens, les communautés d'accueil, les représentants municipaux, provinciaux et fédéraux, etc. Nous chercherons également à développer d'autres partenariats avec des entreprises et des entrepreneurs des Premières Nations comme celui que nous amorcerons en 2023 avec la coentreprise de forage entre Forage RJLL et Assibi Industries.

Nous sommes convaincus que le projet Marban Ingénierie est porteur et peut s'intégrer positivement dans le temps à l'échelle locale et régionale tant en regard de la pérennisation des emplois que de l'écosystème environnemental et socio-économiques abitibiens.

Nous sommes déterminés à conserver notre certification UL 2723 ECOLOGO® pour les sociétés d'exploration minière. La formation continue de nos travailleurs, l'application de nos procédures ESG et le souci de chercher continuellement des solutions innovantes afin d'améliorer notre bilan ESG seront au coeur de nos activités d'exploration continues.

Project Alpha en 2023

4 000 mètres de forage prévus

Suivi sur les intersections dans l'intrusion Centremaque qui restent ouvertes dans plusieurs directions : 2 200 mètres.

Vérification de cibles près de la surface à proximité du gîte Akasaba, adjacent à la mine Akasaba Ouest d'Agnico Eagle : 1 800 mètres prévus.

Figure 2 : Plan de forage 2023 pour Alpha

Autres propriétés

Wydee et Matachewan

Les propriétés Wydee et Matachewan, détenues à 100 % par la Société et totalisant 10 300 hectares, sont situées à proximité de la ville de Matachewan en Ontario (60 kilomètres à l'ouest de Kirkland Lake et 50 kilomètres au sud-sud-est de Timmins). Les propriétés sont adjacentes à la propriété de la mine Young Davidson d'Alamos Gold, le long du corridor de la faille Cadillac Larder Lake. En 2022, la Société a réalisé des travaux de terrain sur ces propriétés, notamment des vérifications de terrain et de l'échantillonnage d'indices aurifères historiques, ainsi qu'une compilation des travaux historiques. L'interprétation géologique et la compilation des travaux de la saison de terrain 2022 sont en cours afin d'aider à la définition de cibles de forage pour 2023.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (63 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

