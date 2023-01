La Banque Scotia met en garde les investisseurs contre l'offre d'achat restreinte inférieure au marché faite par TRC Capital





TORONTO, le 13 janv. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia (« La Banque de Nouvelle-Écosse » ou « BNS ») (TSX: BNS) (NYSE : BNS) a été avisée que TRC Capital Investment Corporation (« TRC Capital ») avait fait une offre d'achat restreinte non sollicitée pour acheter jusqu'à 2 millions d'actions ordinaires de BNS, ce qui représente environ 0,17 % des actions ordinaires en circulation, au cours inférieur au marché de 64,60 $CA.

La Banque Scotia n'est pas associée à TRC Capital ni à cette offre, et elle ne recommande ni n'appuie cette offre d'achat restreinte non sollicitée. Tout actionnaire qui envisage de déposer des actions en réponse à cette offre devrait examiner attentivement les documents liés à l'offre de TRC Capital, obtenir le cours actuel de ses actions et consulter son courtier ou son conseiller financier.

Les actionnaires doivent savoir que l'offre d'achat restreinte a été faite à un cours inférieur au marché : l'offre représente un escompte de 4,45 % et 4,36 %, respectivement, par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de BNS à la Bourse de Toronto et de New York le 10 janvier 2023, dernier jour de bourse avant le début de l'offre d'achat restreinte.

TRC Capital a aussi fait d'autres offres d'achat restreintes non sollicitées auprès de plusieurs sociétés faisant appel public à l'épargne. De telles offres sont destinées à détenir moins de 5 % des actions en circulation d'une société, pour éviter d'avoir à se soumettre aux exigences prévues par la réglementation canadienne et américaine sur les valeurs mobilières en matière de divulgation et de procédures applicables à la plupart des offres. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des offres d'achat restreintes et ont exprimé de sérieuses préoccupations à leur sujet, notamment sur la possibilité que les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien comprendre le cours offert par l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché.

La position de longue date de l'ACVM au sujet des offres d'achat restreintes est publiée sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario : https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/6/61-301/csa-notice-csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders.

La SEC a publié des conseils pour les investisseurs relativement aux offres d'achat restreintes, que vous trouverez ici : https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsminitend.

La Banque Scotia encourage fortement les courtiers, les contrepartistes et les autres participants des marchés à faire preuve de prudence et à lire la lettre de la SEC au sujet de la diffusion et des divulgations relatives aux offres d'achat restreintes : www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

La Banque Scotia demande qu'une copie du présent communiqué de presse accompagne tous les documents liés à l'offre d'achat restreinte de TRC Capital visant les actions de BNS.

Selon les documents liés à l'offre de TRC Capital, les actionnaires de BNS qui ont déposé leurs actions en réponse à cette offre peuvent les retirer en tout temps avant 0 h01 (heure de Toronto) le 9 février 2023, en suivant les procédures décrites dans ces documents.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 17:17 et diffusé par :