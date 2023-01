Le réseau Xplore Fibre fait son entrée au comté de Middlesex





L'entreprise prévoit aussi offrir un accès Internet 5G plus rapide grâce à cette expansion

MARKHAM, ON, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Xplore, la référence en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région, a annoncé aujourd'hui que près de 460 foyers et entreprises du comté de Middlesex auront dorénavant accès à un réseau par fibre optique de pointe pouvant atteindre 1 gigabit par seconde.

Pour ce projet, Xplore a reçu l'appui du Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), un programme visant à améliorer l'accès aux connexions Internet à large bande pour les municipalités rurales dans le sud-ouest de l'Ontario.

« Cette expansion permettra aux résidents et aux entreprises du comté de Middlesex de profiter de tous les avantages de notre économie numérique, sans quitter leur localité, selon Allison Lenehan, président-directeur général de Xplore inc. En effet, les nouveaux abonnés auront dorénavant accès à une connexion par fibre optique pouvant atteindre 1 gigabit par seconde. De plus, nous prévoyons exploiter cette nouvelle option pour offrir un accès Internet 5G dans cette région très bientôt. »

Monsieur Lenehan a ajouté que l'évaluation du service 5G est en cours et qu'il devrait être lancé dans les prochains mois. Celui-ci offrira initialement des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps, mais ce débit devrait augmenter graduellement au fil des mois et des années.

En plus du programme SWIFT, l'expansion du réseau Xplore Fibre dans le comté de Middlesex et des régions avoisinantes a aussi reçu l'appui du programme du gouvernement ontarien pour améliorer l'accès Internet haute vitesse en région. Grâce à ce dernier, Xplore prévoit offrir un accès Internet à 1 gigabit par seconde à plus de 55 000 foyers et entreprises dans les régions de l'est, du centre et du sud-ouest de l'Ontario.

Entretemps, Xplore développe actuellement d'autres projets dans les comtés de Bruce, de Brant et de Grey qui permettront à 6500 abonnés supplémentaires de profiter d'une connexion par fibre optique.

Les municipalités suivantes du comté de Middlesex peuvent obtenir dès aujourd'hui un forfait Internet par fibre optique sans aucune limite de données :

Avon Putnam Harrietsville Gladstone Crampton Mossley



Les personnes intéressées peuvent consulter le xplore.ca/fibre pour savoir si Xplore Fibre est actuellement offert dans leur secteur ou s'il le sera prochainement.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

SOURCE Xplore Inc.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 11:30 et diffusé par :