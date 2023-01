La Banque CIBC annonce des changements au sein de la haute direction





TORONTO, le 13 janv. 2023 /CNW/ - CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Canada, prendra sa retraite le 1er février 2023, après 14 ans à la Banque CIBC et plus de deux décennies dans le secteur des services financiers.

« Sous la direction de Laura, notre équipe Services bancaires personnels et PME a fait d'énormes progrès et incarné notre raison d'être en aidant nos clients à réaliser leurs ambitions, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Son leadership au sein de notre banque s'est étendu aux groupes Services financiers aux entreprises, Gestion du risque et, plus récemment, Services bancaires de détail. Dans chacun de ses postes, elle s'est concentrée sur les résultats et s'est souciée de ses collègues, de nos clients et de nos collectivités. Alors que Laura prend sa retraite du secteur des services financiers, elle laisse un héritage durable et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets en tant que fière ancienne employée de la Banque CIBC. »

Jon Hountalas, chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, Canada, a été nommé premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires canadiens. À la suite de cette nomination, M. Hountalas assumera la direction de Services bancaires personnels et PME et de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs CIBC au Canada.

M. Hountalas s'est joint à la Banque CIBC en 2010 et a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes, notamment à la direction des équipes de Services bancaires aux PME et de Services financiers aux entreprises, avant d'être nommé à son poste actuel en 2017 et de devenir membre du comité de direction de la banque. Avant de se joindre à la Banque CIBC, il a occupé pendant 25 ans des postes en contact direct avec la clientèle et de direction à HSBC Canada.

« Jon est un leader exceptionnel qui a fait ses preuves en matière de solide rendement commercial, a affirmé M. Dodig. Son approche est résolument axée sur la clientèle et il est reconnu pour établir des relations profondes et durables. Grâce à sa vaste expérience du secteur, à son bon jugement et à sa capacité de former et de diriger des équipes de haut niveau, il est bien placé pour assumer la direction de nos activités bancaires canadiennes. Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler en étroite collaboration avec Jon et notre équipe de leadership alors que nous mettons en oeuvre notre stratégie, offrons le meilleur de notre banque à nos clients et offrons de la valeur à nos parties intéressées. »

À propos de la Banque CIBC

