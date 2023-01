Consumer Edge obtient un financement de plus de 60 millions de dollars de la part de CoVenture





Ce financement servira à accélérer l'expansion commerciale et la stratégie de fusion et d'acquisition

NEW YORK, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Consumer Edge, une société d'analyse et d'interprétation de données axée sur le consommateur mondial, a annoncé la clôture d'un financement par actions de plus de 60 millions de dollars provenant de fonds gérés par CoVenture, une société de gestion d'actifs qui investit dans l'ensemble des capitaux des sociétés technologiques. Ce financement fournit à Consumer Edge des capitaux supplémentaires pour accélérer sa croissance organique et continuer à réaliser des acquisitions rentables et ciblées.

« En tant que fondateur, je me suis attaché à trouver le bon partenaire, étant donné qu'il s'agit de la première levée de fonds institutionnelle pour l'entreprise », a précisé Bill Pecoriello, PDG et fondateur de Consumer Edge. « CoVenture était donc un partenaire idéal et évident, compte tenu de sa rapidité d'action, de sa grande compréhension du secteur et de son positionnement en tant que partenaire à valeur ajoutée et à long terme, avec des relations industrielles très intéressantes. »

Consumer Edge fournit aux intervenants clés du secteur de l'investissement et des entreprises des produits et des outils d'analyse des données de premier ordre afin de permettre une meilleure prise de décision stratégique. Grâce à ses capacités mondiales et à l'étendue de sa couverture, Consumer Edge occupe une position unique pour fournir à ses clients des aperçus multinationaux sur les dépenses et le comportement des consommateurs. Au cours des trois dernières années, Consumer Edge a enregistré un TCAC organique d'environ 30 %, tout en établissant des relations profondément ancrées avec un large éventail de fonds spéculatifs, de fonds de capital-investissement, de capital-risque, de gestion d'actifs et d'entreprises. Consumer Edge a récemment réalisé deux acquisitions et évalue activement d'autres opportunités d'acquisitions visant à élargir sa gamme de produits, sa portée géographique et ses sources de données.

Dan Bailey, directeur général de CoVenture, a déclaré : « Si Consumer Edge continue à bénéficier d'une solide opportunité de croissance sur les marchés publics, l'opportunité de la zone blanche sur les marchés privés est encore plus convaincante. Nous sommes convaincus que l'utilisation de données alternatives par les investisseurs des marchés privés ainsi que par les décideurs des entreprises deviendra de plus en plus essentielle, et que Consumer Edge, en particulier, est bien positionnée pour tirer parti de cette tendance séculaire vers une plus grande dépendance à l'égard des décisions fondées sur les données. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à Bill et à toute l'équipe de Consumer Edge tandis qu'ils s'engagent dans cette nouvelle étape de croissance. »

M. Bailey a rejoint le conseil d'administration de Consumer Edge après la clôture du financement.

Guggenheim Securities a fait office de conseiller financier pour Consumer Edge, Goodwin Procter faisant office de conseiller juridique. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a été le conseiller juridique de CoVenture.

À propos de Consumer Edge

Fondée en 2009 par le PDG Bill Pecoriello, Consumer Edge est une société d'analyse de données qui offre des aperçus inégalés sur le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale, associés à une connaissance approfondie du secteur et à une expertise analytique. Nos solutions fournissent aux parties prenantes clés dans les domaines de l'investissement et de l'entreprise les meilleurs outils de leur catégorie pour améliorer la prise de décision stratégique. Notre suite de produits, composée de flux de données, de modèles de plateformes de visualisation, fournit des renseignements imbattables sur les dépenses des consommateurs en fusionnant de nombreux types de données conformes aux normes de confidentialité dans toutes les régions du monde. Cet ensemble unique de capacités permet d'obtenir des informations exploitables grâce à nos renseignements sur le marché en temps quasi réel et à nos capacités d'analyse comparative au niveau des commerçants, des marques et des articles.

À propos de CoVenture

CoVenture est une société de gestion d'actifs alternative multidisciplinaire qui se concentre sur la fourniture de solutions de financement sur l'ensemble de la pile de capital. Nous soutenons les entreprises à différents stades de leur cycle de vie, avec la capacité de fournir un premier financement institutionnel aux entreprises en phase de démarrage ainsi que de soutenir les entreprises plus établies avec des solutions sur mesure. CoVenture et ses sociétés affiliées gèrent plus de 2 milliards de dollars d'engagements d'investisseurs à travers de multiples stratégies de crédit et d'actions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://coventure.vc/ .

Contact pour les médias : Emma Tomas, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981943/FINAL_Consumer_Edge_logo__2_Logo.jpg

