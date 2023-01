Les fondations parrainées par Mary Kay Inc. font don de millions pour soutenir les causes des femmes dans le monde entier





Tout au long de l'année 2022, la marque emblématique de produits de beauté Mary Kay, ainsi que les fondations qu'elle parraine, ont versé plus de 3 millions de dollars pour soutenir les causes des femmes dans le monde entier.

Lorsque Mary Kay Ash, femme d'affaires et philanthrope légendaire, a créé son entreprise en 1963, elle rêvait d'autonomiser les femmes dans le monde entier grâce à l'entrepreneuriat, à l'innovation, au travail et à la générosité. Près de 60 ans plus tard, les employés de Mary Kay, les conseillères beauté indépendantes et les membres de la communauté internationale ont donné vie à son rêve en contribuant généreusement à quatre fondations, parrainées par l'entreprise, qui apportent un puissant soutien aux femmes et à leurs familles dans le besoin.

Les rapports complets de la fondation peuvent être consultés ici. Voici ce qui a été réalisé en 2022 :

Cancers féminins

Aux États-Unis, la Mary Kay Ash Foundation (MKAF) a financé 37 chercheurs en cancérologie menant des études révolutionnaires pour lutter contre les cancers féminins.

43 % des projets de recherche sur le cancer de la MKAF sont dirigés par des femmes ; 100 % des essais cliniques sont dirigés par des femmes.

La MKAF a financé près de 1,7 million de dollars de subventions pour les cancers féminins.

Violence à l'égard des femmes

La MKAF a financé près de 1,4 million de dollars de subventions pour soutenir les services destinés aux femmes victimes de violence familiale.

La MKAF a financé 4 centres d'accueil locaux pour les victimes de violence familiale dans le nord du Texas, en apportant aux femmes qui cherchent de l'aide des ressources vitales et la sécurité.

En collaboration avec Mary Kay, la MKAF a soutenu des partenaires mondiaux qui se sont engagés à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, notamment CARE et le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Conjointement, les partenaires de la MKAF ont réalisé plus de 550 projets dans le monde entier.

Instituto Mary Kay et Mary Kay Brazil ont reçu la médaille d'argent pour la campagne de la Croix-Rouge « Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica » au congrès annuel de l'ABEVD Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta (Brazil DSA).

Au Canada, la Mary Kay Ash Charitable Foundation a accordé 10 000 dollars canadiens à chacun des 16 centres d'accueil contre la violence familiale dans tout le Canada, se montant au total à 160 000 dollars canadiens.

Les femmes et leurs familles

Mary Kay China avec ses programmes et son fonds, parrainés par l'entreprise, ont apporté leur soutien grâce aux actions suivantes :

Programme d'entrepreneuriat féminin Mary Kay En coopération avec la China Women's Development Foundation, des prêts renouvelables sans intérêt ont été accordés à quatre initiatives de femmes entrepreneures dans les provinces de Heilongjiang, Ningxia et Jilin. Ces initiatives ont aidé directement 133 femmes en augmentant leur revenu annuel par habitant de 20 000 RMB.





Fonds pour l'avenir des jeunes femmes En coopération avec la Fondation Adream, le solde du Fonds pour l'avenir des jeunes femmes servira à construire quatre salles de classe Mary Kay Dream à Jiangxi afin d'améliorer l'alphabétisation des filles.





Programme caritatif Mary Kay Chine Depuis mars 2022, le programme caritatif de Mary Kay China a alloué 1 049 800 RMB pour fournir du matériel de protection et de fournitures pour la vie quotidienne à 73 collectivités dans 15 villes suite à l'épidémie de COVID-19. Grâce aux efforts conjoints de Mary Kay China et de ses conseillères beauté, le projet « Smile 1000 » a permis de collecter des fonds pour 112 chirurgies réparatrices de fentes labiales en 2022. À ce jour, Mary Kay China a collecté des fonds pour 991 opérations chirurgicales et est en bonne voie d'atteindre l'objectif des 1 000 sourires en 2023. En mai, 1 391 conseillères beauté bénévoles avaient dispensé 331 leçons de beauté à 9 147 femmes.



