AESARA Europe poursuit son expansion avec la nomination d'une vétérane de l'industrie pharmaceutique italienne, Patrizia Berto





AESARA (www.aesara.com) est ravie d'annoncer la nomination de Patrizia Berto, PharmD, MBA, stratège aguerrie en matière de valeur et d'accès, au sein de l'équipe des partenariats stratégiques européens.

Basée en Italie, au sein de l'équipe AESARA Europe, Patrizia apportera: une connaissance approfondie du marché italien; une perspective européenne élargie sur l'évaluation des technologies de la santé, la tarification et le remboursement; et une expertise technique applicable à l'échelle mondiale en matière de recherche en économie de la santé et des résultats (HEOR). Sa carrière exceptionnelle comprend dix ans chez le géant de l'industrie pharmaceutique Glaxo, 12 ans en tant que professeure de pharmacoéconomie à l'Université de Padoue et une riche expérience en tant que consultante en stratégie de valeur et d'accès, conseillant des clients biotechnologiques, pharmaceutiques et medtechs innovants.

Gavin Outteridge, directeur général d'AESARA Europe: "Je suis ravi de pouvoir connecter Patrizia aux clients d'AESARA. L'ajout de son expertise approfondie renforce notre offre de stratégie paneuropéenne de valeur et d'accès différenciée. Sa connaissance directe des prix, de l'accès et du remboursement dans le système de santé italien est une valeur ajoutée particulière."

Ruslan Horblyuk, responsable mondial des partenariats stratégiques d'AESARA: "L'arrivée de Patrizia renforce encore la capacité d'AESARA à être un partenaire visionnaire pour ses clients, dans tous les aspects de la valeur, de l'accès et de l'HEOR, combinant de solides perspectives mondiales et locales. Elle apporte une expertise approfondie, une vaste expérience et un savoir-faire personnalisé des relations avec la clientèle, et nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de l'équipe des partenariats stratégiques."

"Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe d'AESARA à ce moment de ma carrière, où je peux vraiment déployer toutes mes compétences et mon expérience en faveur d'un groupe de professionnels aussi talentueux. J'espère pouvoir partager mes connaissances, apprendre beaucoup de choses et mettre toute mon expérience au service des clients d'AESARA", a déclaré Patrizia Berto lors de sa nomination au poste de directrice, AESARA Europe.

À propos d'AESARA

AESARA est une agence d'accès au marché, dont l'objectif consiste à générer un impact sur la prise de décision en matière de soins de santé, afin d'améliorer la vie des individus. Créée en 2016, AESARA est une entreprise détenue par une femme et des groupes minoritaires, qui compte plusieurs professionnels aguerris de l'industrie biopharmaceutique, implantés aux États-Unis, au Canada et en Europe. Notre équipe diversifiée s'investit avec passion pour apporter à nos clients des stratégies transformatrices d'accès au marché, ainsi que des solutions de communication numérique innovantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aesara.com et rejoignez AESARA sur Twitter et LinkedIn.

