La nouvelle société, Velsera, incarne la vision de Summa Equity pour l'amélioration des résultats en matière de santé dans le monde





La création de la nouvelle société Velsera a été annoncée aujourd'hui lors de la J.P. Morgan Healthcare Conference à San Francisco, en Californie. La vision de Velsera est soutenue par le fonds d'impact thématique Summa Equity (« Summa »).

La promesse de la médecine de précision est entravée par des obstacles qui se présentent dans les pratiques de santé courantes et les découvertes. Les entreprises existantes offrent des solutions partielles, mais aucune entreprise n'est en mesure de débloquer les connaissances qui attendent d'être révélées par les données, le statu quo étant cloisonné et déconnecté. Velsera facilite la démocratisation des données omiques dans les applications cliniques et de recherche.

Velsera transforme la science, la technologie et l'informatique en un écosystème de la connaissance, rendant les données exploitables grâce à l'intégration d'une plateforme logicielle riche, d'une expertise approfondie du domaine et de connaissances qui accélèrent le rythme et le potentiel de la multi-omique. Velsera vise à amplifier l'impact des cliniciens, des chercheurs et des scientifiques au profit des patients du monde entier.

La formation initiale de Velsera s'accompagne de l'acquisition de trois entreprises mondiales de premier plan dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie : Pierian, Seven Bridges et UgenTec. Velsera réunit ces entreprises pour faire avancer et rassembler leurs missions qui sont centrées sur l'amélioration de la santé au niveau mondial grâce à la multi-omique et aux données. L'entreprise intégrée restera activement engagée auprès des clients actuels, améliorera les offres actuelles, accélérera les nouvelles offres et apportera des solutions intégrées sur le marché en tant que premier fournisseur de solutions omiques et de données mondiales.

Pierian (www.pieriandx.com) - Basée à St. Louis, MO, Pierian est un leader mondial de la technologie et des services de génomique clinique qui soutient un réseau de laboratoires dans le monde entier. Pierian rassemble les connaissances génétiques du monde entier et propose des outils d'analyse sophistiqués permettant d'établir des rapports cliniques rapides et concis. Sa technologie d'interprétation avancée utilise des algorithmes d'apprentissage adaptatif pour relier diverses sources d'information par apprentissage automatique en vue de garantir des résultats complets et à jour.





Seven Bridges (www.sevenbridges.com) - Seven Bridges, dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts, offre aux chercheurs la possibilité d'extraire des informations pertinentes à partir de données multi-omiques, phénotypiques et autres données à haut débit. L'écosystème de Seven Bridges se compose d'une plateforme analytique multi-cloud évolutive et sécurisée, de pétaoctets de données biomédicales connectées et de services professionnels spécialisés à la demande.





UgenTec (www.ugentec.com) - Fondée en Belgique (avec des bureaux aux États-Unis), UgenTec fournit une intelligence du flux d'échantillons aux laboratoires, aux fabricants de tests et aux partenaires d'instruments pour faire progresser les diagnostics moléculaires modernes dans les applications de routine et de recherche. Les logiciels et les solutions d'intelligence artificielle d'UgenTec permettent d'automatiser le flux de travail, d'interpréter les résultats des tests à grande échelle et d'obtenir des informations en temps réel pour le laboratoire numérique et connecté. Les spécialités d'UgenTec comprennent l'automatisation des laboratoires, l'analyse des données PCR et les solutions logicielles de qualité clinique.

Velsera, dont le siège social est à Boston, sera dirigée par le PDG Gavin Nichols. Gavin était récemment PDG de la société mondiale d'imagerie médicale et d'e-clinique Calyx, une entreprise dérivée de Parexel. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le monde des affaires, dont 20 ans dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Gavin a notamment été partenaire de la pratique des sciences de la vie pendant plusieurs années chez Unisys et a passé plus de dix ans chez Quintiles en tant que vice-président, couvrant des divisions telles que l'analyse avancée, la R&D en matière d'innovation, les alliances et les partenariats avec les clients. Nichols a également travaillé chez Capgemini, Bioclinica, Perspectum Diagnostics et Certara. En tant que PDG de Velsera, il dirigera une équipe diversifiée d'experts du secteur pour faire progresser la médecine de précision et boucler la boucle de valeur entre les tests cliniques, les soins de santé et la découverte de connaissances et d'idées pour les clients, en vue d'améliorer la santé humaine mondiale.

À propos de la direction de Velsera, Nichols a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de lancer Velsera et j'ai hâte de diriger les équipes très chevronnées de Pierian, Seven Bridges et UgenTec. Notre équipe de direction possède des connaissances et une expérience qui couvrent l'ensemble de cet écosystème. Collectivement, nous comprenons les besoins non satisfaits des clients et des partenaires, la façon dont les différentes parties prenantes interagissent directement et indirectement, ainsi que la façon de répondre de manière unique aux besoins non satisfaits. Chez Velsera, nous catalyserons la conversion de données globales en vase clos en données issues de contextes cliniques et de R&D afin de révéler les véritables promesses de la médecine de précision. Nous fournirons un flux continu de connaissances entre chercheurs, scientifiques et cliniciens du monde entier pour accélérer l'impact de la recherche, élargir l'accès aux soins cliniques et améliorer radicalement la santé humaine ».

« Summa est animée par la mission d'améliorer le monde, grâce à nos investissements axés sur l'impact dans des questions qui définissent une époque. Nous sommes convaincus que la combinaison de ces trois entreprises de premier plan dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie accélérera l'innovation et apportera des changements à une échelle remarquable, contribuant ainsi à la thèse de Summa et à notre engagement envers les objectifs de développement durable des Nations unies. La création de Velsera répond à l'objectif 3 des ODD de l'ONU, la bonne santé et le bien-être, en réduisant le coût du développement de nouveaux diagnostics, thérapies et médicaments, ainsi qu'en augmentant l'accès pour les populations mal desservies, et aussi en favorisant l'adoption mondiale de nouvelles méthodes bio-informatiques », explique Hans Cobben, président du conseil d'administration de Velsera et partenaire thématique de Summa Equity.

À propos de Velsera

Velsera est une entreprise de moteurs de précision. Nous connectons les soins de santé et les sciences de la vie pour révéler la véritable promesse de la médecine de précision, à savoir générer un flux continu de connaissances entre les chercheurs, les scientifiques et les cliniciens du monde entier, créant ainsi des idées qui améliorent radicalement la santé humaine. Aujourd'hui, Velsera comprend trois entreprises mondiales, leaders dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie, notamment Pierian, Seven Bridges et UgenTec, et il faut s'attendre à une croissance et une expansion en 2023 et dans les années à venir. Pour en savoir plus, visitez le site : velsera.com

À propos de Summa Equity

Summa investit dans des entreprises qui relèvent des défis mondiaux et produisent des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) positifs pour la société.

L'objectif de Summa est de créer une relation gagnant-gagnant pour les investisseurs, les entreprises en portefeuille et la société en alignant sa vision et ses résultats sur les objectifs de développement durable, en garantissant un impact positif net sur les défis ESG et en offrant un potentiel de surperformance durable à long terme.

Les investissements sont axés sur les secteurs et les entreprises qui bénéficient des tendances lourdes de trois thèmes de développement durable, à savoir l'efficacité des ressources, l'évolution démographique et la transformation basée sur la technologie. À travers ces thèmes, les entreprises du portefeuille de Summa soutiennent un monde en transition et démontrent que les entreprises peuvent faire partie de la solution. Summa Equity gère environ 4 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information, visitez le site : www.summaequity.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 20:45 et diffusé par :