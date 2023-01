DAS Solar annonce la création d'une filiale allemande pour stimuler son expansion mondiale





QUZHOU, Chine, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DAS Solar a récemment annoncé la création officielle de sa filiale allemande. À l'avenir, la filiale allemande de DAS Solar deviendra le centre d'affaires du marché photovoltaïque européen, et fournira des produits PV fiables et à haut rendement aux clients européens.

Ces dernières années, affectée par la crise énergétique, la demande de nouvelles énergies en Europe a connu une croissance explosive. Avec la mise en place de politiques de transformation énergétique dans les pays européens, la tendance générale du développement de l'industrie photovoltaïque européenne est positive. En tant que marché photovoltaïque développé, l'Allemagne possède une capacité installée de premier plan parmi les pays européens, tout en restant le plus grand marché potentiel de l'UE. La création de cette filiale allemande permettra de stimuler la stratégie d'expansion mondiale de la société. En 2023, DAS Solar s'implantera sur les marchés d'Australie, du Japon, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique latine, ce qui lui permettra de consolider et de développer sa présence dans le secteur des énergies nouvelles dans le monde entier.

Nouvelle marque de premier plan dans l'industrie photovoltaïque, après quatre années de développement rapide, les produits de DAS Solar ont été expédiés dans plus de 60 pays et régions du monde. Grâce à la technologie de pointe de type N, l'efficacité de la production de masse des batteries de type N dépasse 25 %, et l'efficacité la plus élevée des modules dépasse 22,6 %. DAS Solar s'est forgé une réputation pour l'excellence et la fiabilité de ses produits.

Selon M. Liu Yong, président de DAS Solar, la création de la filiale allemande représente une étape importante pour le réseau de vente international. Afin de fournir des services localisés aux clients, notamment en matière de consultation, de développement, de logistique et d'assistance technique, DAS Solar continuera d'améliorer son système de service commercial local en Europe. DAS Solar s'efforcera de poursuivre le processus de développement international de son activité, et a l'intention de construire des réseaux de distribution, des centrales électriques et des projets distribués, dans le but ultime de créer un foyer vert « zéro carbone » pour l'humanité et de contribuer à la réalisation rapide de l'objectif mondial de « neutralité carbone ».

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 18:31 et diffusé par :