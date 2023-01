Le rapport de Syntax Global prouve que l'innovation en matière de TI repose sur l'amélioration de l'engagement et de l'expérience employés





Syntax, principal gestionnaire de cloud multi-clouds et multi-ERP pour les applications critiques, a publié aujourd'hui les résultats de son dernier rapport d'étude : Realizing the Promise of ERP Innovation. Les résultats montrent comment la concrétisation de l'impact des opportunités informatiques dépend de la mise en oeuvre de stratégies concrètes et de dotations en personnel.

« La transformation numérique demande bien plus qu'une infrastructure adaptée », a déclaré Marcelo Tamassia, directeur technique mondial de Syntax. « Sans les bonnes équipes et l'adhésion des employés - des catalyseurs essentiels de progrès - l'innovation soutenue se révèle pour le moins difficile. Les entreprises qui prioriseront le facteur humain sortiront gagnantes fin 2023 ».

Les études menées en 2022 fournissent des indices précieux sur les secteurs et les raisons pour lesquels les entreprises sont incapables d'innover, et sur la manière dont les dirigeants peuvent maîtriser l'agilité et l'adaptabilité pour faire progresser leurs activités sous des formes nouvelles.

Syntax a interrogé 900 décideurs informatiques en Europe et en Amérique du Nord, qui gèrent plus de 500 employés et au moins 500 millions de dollars de chiffre d'affaire annuel, pour évaluer le niveau de leurs capacités d'innovation informatique. Les principales conclusions sont les suivantes :

68 % des répondants ont une stratégie ERP qui se base à la fois sur les fondamentaux et sur les capacités innovantes. Les entreprises équipées de solutions ERP dans le cloud (66 %) et hybrides (77 %) sont plus susceptibles de dire que leurs stratégies ERP se basent sur les fondamentaux et les capacités innovantes par rapport aux répondants travaillant sur site (38 %).

Les entreprises équipées de solutions ERP dans le cloud (66 %) et hybrides (77 %) sont plus susceptibles de dire que leurs stratégies ERP se basent sur les fondamentaux capacités innovantes par rapport aux répondants travaillant sur site (38 %). 84 % des personnes interrogées pensent qu'il serait plus facile de recruter les meilleurs talents si leur entreprise se consacrait davantage à l'innovation informatique. Et comme 94 % des décideurs informatiques déclarent que leur équipe verrait d'un très bon oeil un plus grand nombre d'employés, il n'est pas surprenant que l'amélioration de la rétention ou du bonheur des employés soit devenu le principal objectif d'innovation pour 2023.

Et comme 94 % des décideurs informatiques déclarent que leur équipe verrait d'un très bon oeil un plus grand nombre d'employés, il n'est pas surprenant que l'amélioration de la rétention ou du bonheur des employés soit devenu le principal objectif d'innovation pour 2023. Près des trois quarts des décideurs informatiques reconnaissent que l'obligation de devoir répondre aux besoins urgents en matière de cybersécurité empêche leur équipe de se concentrer sur l'innovation informatique. Le hameçonnage ingénierie sociale était la cyberattaque la plus courante (53 %), suivie par les attaques de déni de service (DoS) (34 %) et les rançongiciels (31 %).

Pour télécharger le rapport complet Realizing the Promise of ERP Innovation et pour en savoir plus sur la façon dont Syntax peut contribuer à accélérer l'innovation dans le cloud, rendez-vous sur le site https://www.syntax.com/.

