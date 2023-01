BTB annonce le montant de distribution pour le mois de janvier 2023





MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que la distribution mensuelle en espèces pour le mois de janvier 2023 a été fixée à 0,025 $ par part, soit 0,30 $ par part sur une base annuelle. La distribution en espèces sera versée le 15 février 2023 aux porteurs de parts inscrits le 31 janvier 2023.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 73 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 5,86 millions de pieds carrés et une valeur totale des actifs qui dépasse 1,11 milliard de dollars.

Les personnes et leurs histoires sont au coeur de notre succès.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

Pour en savoir plus, visitez le site web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :