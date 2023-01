GROUPE MTD : UNE AIGUILLE DE SÉCURITÉ INNOVANTE AU MÉCANISME ENTIÈREMENT PASSIF, A REÇU L'AUTORISATION DE LA FDA





MILAN, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe MTD, un leader mondial des dispositifs médicaux- a annoncé aujourd'hui l'autorisation de la FDA obtenue par sa filiale Pikdare S.p.A. pour l'aiguille à sécurité passive DropSafeTM SicuraTM destinée à l'injection intramusculaire et sous-cutanée de vaccins et d'autres médicaments.

Les aiguilles de sécurité sont largement utilisées par les professionnels de la santé pour éviter le risque de blessures par piqûre d'aiguille (NSI) lors de l'injection de médicaments aux patients. Malgré l'introduction généralisée de règles de sécurité au cours des dernières décennies, on estime que plus de 2 millions de blessures par piqûre d'aiguille se produisent encore chaque année.

« L'adoption d'une technologie plus sûre pour les dispositifs médicaux, et notamment l'évolution des objets tranchants dotés de dispositifs de prévention des blessures vers une conception plus passive, promet de réduire les blessures par piqûre d'aiguille. Les dispositifs de sécurité qui exigent une action active de la part de l'utilisateur peuvent provoquer des blessures lors de l'activation, ou ne pas activer du tout le dispositif de sécurité. Les dispositifs véritablement passifs peuvent non seulement protéger l'utilisateur, mais aussi les personnes en aval qui peuvent rencontrer le dispositif contaminé », a déclaré Amber Mitchell, DrPH, MPH, CPH, président et directeur exécutif de l'International Safety Center.

DropSafeTM SicuraTM est conçue pour éliminer les blessures par piqûre d'aiguille offrant ainsi une expérience d'injection totalement sûre. L'aiguille est protégée par un bouclier transparent qui se verrouille automatiquement après l'injection, ne nécessitant aucune étape d'activation supplémentaire de la part du personnel soignant après l'injection.

La sécurité des professionnels de la santé a toujours été la priorité absolue du groupe MTD, et la l'importance de notre mission s'est encore amplifiée ces dernières années avec la propagation du SRAS-COV-2.

« Depuis le début de la pandémie de COVID, l'efficacité de la vaccination est une priorité mondiale. Un dispositif d'injection entièrement passif tel que le DropSafeTM SicuraTM, répond à un besoin non satisfait de nos clients aux États-Unis en matière de sécurité accrue. Nous allons immédiatement commencer à mettre le produit à la disposition des chaînes de pharmacies et des autres cabinets qui se consacrent entièrement à la prestation de soins dans l'ensemble des États-Unis », a conclu Carl Ward, directeur général de HTL Inc, la société du groupe MTD en Amérique du Nord.

Cet appareil est en attente de certification CE.

Plus de détails sur le produit: https://m.youtube.com/watch?v=ud2vvRlNVrY

TECHNOLOGIE ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Un groupe med-tech de premier plan qui conçoit, développe et fournit au niveau mondial une gamme complète de dispositifs médicaux destinés au secteur professionnel et à l'usage domestique. MTD a été fondé en 2018, lorsque Pikdare et HTL-Strefa, deux entreprises leaders dans le domaine de la santé, ont uni leurs forces.

[1] Bouya S, Balouchi A et al. Global Prevalence and Device Related Causes of Needle Stick Injuries among Health Care Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis.2020;86(1):35

