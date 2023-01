Le groupe Sabio se déploie dans la région nordique et renforce les capacités de Genesys





Sabio a réalisé un « transfert d'entreprise » de Sopra Steria Denmark A/S.

L'accord permet à Sabio de se déployer au Danemark et d'être en position de croissance dans les pays nordiques, notamment en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande.

se déployer au Danemark et d'être en position de croissance dans les pays nordiques, notamment en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande. Il renforce également les capacités et l'expertise de Sabio au niveau régional.

LONDRES, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Sabio s'est déployé dans les pays nordiques européens à la suite d'un accord de « transfert d'entreprise » conclu avec un important cabinet de conseil en informatique européen.

Sabio, la société de transformation de l'expérience client (CX) numérique, intégrera l'activité spécialisée Genesys de Sopra Steria.

Le transfert renforce l'ancrage de Sabio au Danemark tout en jetant les bases d'une croissance supplémentaire en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande.

Dans le cadre de cet accord, Sabio transférera quatre collaborateurs de Sopra Steria, dont deux consultants en services professionnels, un spécialiste des services gérés et un responsable du développement commercial.

Sabio a également consolidé sa clientèle en attirant plusieurs marques nordiques installées et bien connues qui rejoindront les plus de 650 clients à l'échelle mondiale.

Mark Betts, directeur général de Sabio pour le Royaume-Uni, les pays nordiques et l'Afrique, a déclaré : « Il y a un fort appétit pour les projets d'expérience client et de transformation numérique en Scandinavie et dans les pays nordiques. Il s'agit donc d'un accord passionnant et hautement stratégique qui nous offre une occasion fantastique de poursuivre sur notre lancée dans les pays nordiques et d'étendre notre portée dans une région européenne dynamique.

L'intégration des activités Genesys de Sopra Steria au Danemark nous offre non seulement la possibilité de développer l'activité grâce à une solide réserve de projets, mais aussi d'intégrer plusieurs spécialistes nationaux afin d'améliorer nos capacités régionales ? en particulier grâce à la migration cloud de Genesys ? et nous octroie les compétences locales et la connaissance de la langue et du marché locaux pour servir les clients, nouveaux et existants. »

À propos du groupe Sabio

Le groupe Sabio est un spécialiste mondial de la transformation de l'expérience client (CX) numérique, avec des activités importantes au Royaume-Uni, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Malaisie, à Singapour, en Afrique du Sud et en Inde.

Le Groupe offre des solutions et des services qui combinent parfaitement les interactions digitales et humaines pour offrir une expérience client exceptionnelle.

Grâce à sa propre technologie et à celle de leaders technologiques de classe mondiale tels qu'Amazon Connect, Avaya, Genesys, Google Cloud, Salesforce, Twilio et Verint, Sabio aide les entreprises à optimiser leur parcours client en prenant de meilleures décisions sur leurs multiples canaux de contact.

www.sabiogroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1607450/Sabio_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 04:00 et diffusé par :