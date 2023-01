actyv.ai lève des fonds dans le cadre d'un cycle de financement de pré-série A pour alimenter son expansion mondiale et améliorer ses produits





actyv.ai, un créateur de catégories basé à Singapour, spécialisé dans le domaine du SaaS d'entreprise, qui offre des services BNPL et d'assurance intégrés pour le B2B, a levé un total de 12 millions USD dans le cadre d'un cycle de financement de pré-série A, auprès de la société basée à Singapour, 1Digi Ventures, gestionnaire de grande fortune de Raghunath Subramanian, PDG mondial d'Actyv.ai. Cette levée englobe une première levée de fonds de 5 millions USD auprès de 1Digi Ventures en 2022. Ces fonds contribueront au développement mondial de la plateforme ainsi qu'à l'amélioration de ses produits, à la croissance de son portefeuille et à l'acquisition de talents.

Rien qu'en décembre 2022, le montant total des paiements BNPL d'actyv.ai a dépassé les 100 millions USD. La société offre une valeur considérable aux entreprises et à leurs alliances de partenaires grâce à sa plateforme technologique. La société a également noué des partenariats avec plus de 20 institutions financières de premier plan permettant l'intégration de services BNPL. Plus de 25 000 distributeurs ainsi qu'un certain nombre de commerçants ont intégré la plateforme.

Raghu déclare : « Notre parcours en matière de développement de produits, de croissance commerciale et de recrutement de talents est exemplaire. Notre plateforme SaaS alimentée par l'IA avec ses offres intégrées génère une efficacité opérationnelle conséquente pour l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement. Ces fonds supplémentaires valident notre statut de créateurs de catégories dans ce domaine et contribuent à l'amélioration des capacités de notre plateforme. »

Raghu poursuit : « PwC s'est avérée être un solide partenaire dans le progrès, nous guidant et nous soutenant lors de la précédente levée de fonds. La société a su mettre en place notre siège social à Singapour et élaborer nos structures de gouvernance internes avec brio. Alors que nous entrons dans une phase d'hyper-croissance et que nous étendons notre empreinte mondiale, nous sommes impatients de renforcer davantage cette coopération. »

Raghu déclare à propos du partenariat avec Shardul Amarchand Mangaldas & Co. : « actyv.ai a bénéficié de leur expertise juridique et de leurs conseils qui ont aidé à établir un cadre juridique solide ainsi que de leurs recommandations concernant la levée de fonds et les questions ayant trait à l'entreprise. Nous continuerons à profiter de leurs conseils juridiques. »

« HSBC a également apporté son soutien à la mise en place transparente de l'infrastructure bancaire dans toutes les régions du monde. Nous nous réjouissons de créer un partenariat durable avec l'entreprise », déclare Raghu.

À propos d'actyv.ai

actyv.ai est une plateforme SaaS d'entreprise alimentée par l'IA, qui offre des services Buy-Now-Pay-Later (BNPL) et d'assurance intégrés pour le B2B, transformant les chaînes d'approvisionnement B2B mondiales en accélérant et en facilitant les transactions commerciales. Grâce à ses partenariats avec diverses institutions financières, actyv.ai favorise les possibilités de croissance des entreprises, des fournisseurs, des distributeurs et des commerçants. La plateforme offre différentes catégories de produits, notamment actyv Go, actyv Score, actyv PayLater, actyv Insure et actyv Invest. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site https://www.actyv.ai/

