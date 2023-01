YVR présente une série d'initiatives en réponse aux perturbations des voyages pendant la période des Fêtes 2022





MUSQUEAM TERRITORY, BC et RICHMOND, BC, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport de Vancouver, a fait la déclaration suivante au sujet d'une série d'initiatives à la suite des perturbations de voyage causées par les tempêtes hivernales de décembre.

"« Nous reconnaissons que la dernière période des Fêtes a été très difficile pour les voyageurs, leurs amis et leur famille. Beaucoup de gens avaient hâte de voyager à nouveau, d'autant plus que c'était le premier mois de décembre en trois ans où la plupart des restrictions de voyage ont été levées.

Nous avons constaté que les systèmes et les processus sur lesquels notre communauté aéroportuaire compte depuis des décennies doivent être améliorés compte tenu des réalités que notre industrie a vécues après la pandémie et de l'augmentation des événements météorologiques liés au climat.

YVR entreprend un examen après action amélioré qui réunira les commentaires des compagnies aériennes, des partenaires, des fournisseurs et des employés. Nous avons retenu les services de KPMG et d'Arup, une société mondiale de planification et de conseil en aviation, pour nous aider dans le cadre de cet examen. YVR invitera également le public voyageur à entendre directement ses expériences et ses suggestions d'amélioration en matière d'information et de soutien pendant l'interruption de voyage de décembre. Les deux processus commenceront la semaine prochaine. De plus amples informations seront disponibles sur YVR.ca.

De plus, nous avons mis en oeuvre des mesures initiales pour veiller à ce qu'une situation semblable ne se reproduise pas pendant l'examen. Ces mesures comprennent une communication et une coordination accrues avec les compagnies aériennes en ce qui concerne l'établissement de points de contrôle, le remorquage et la communication avec les passagers.

Ces initiatives et ces apprentissages éclaireront les améliorations continues à YVR et permettront à l'aéroport de travailler dans l'ensemble de l'écosystème de l'aviation afin d'améliorer l'expérience de voyage globale des passagers.

La pandémie a été difficile pour l'aviation et les voyages. Et l'industrie s'en remet encore. Les 26 000 employés qui travaillent à YVR ont toujours fait preuve de résilience, de créativité et d'empathie. Toutes les qualités exposées récemment et toutes les qualités nécessaires à l'avenir."

