GlobalLogic nommée leader dans les classements mondiaux 2022 des zones Zinnov pour les services d'ER&D

GlobalLogic Inc., une société du groupe Hitachi, leader de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée leader général des Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings (Évaluations 2022 des zones Zinnov pour les services d'ER&D). Le rapport fournit une évaluation à 360° des fournisseurs de services de recherche et développement en ingénierie (ER&D) qui décrit leurs performances et leur évolutivité sur les principaux marchés et en matière de technologies. Ce rapport est utilisé par les décideurs d'entreprises à la recherche de fournisseurs de services vérifiés et approuvés pour soutenir un large éventail de projets d'ingénierie. Ces informations deviennent de plus en plus importantes à mesure que les investissements dans la transformation numérique augmentent rapidement dans tous les secteurs pour satisfaire une demande croissante d'expériences intelligentes, connectées et basées sur les données pour les consommateurs et les employés des entreprises.

Zinnov est un cabinet mondial de conseil en management et en stratégie fort de plus de 20 ans d'expérience. Dans le cadre de son exercice annuel d'évaluation des zones Zinnov pour les services d'ER&D, la Société évalue une cinquantaine de fournisseurs de services mondiaux opérant dans plusieurs secteurs verticaux, micro-verticaux et dans diverses zones géographiques. L'excellent classement de GlobalLogic en tant que leader général signifie que la Société d'ingénierie numérique s'est avérée être une entreprise «établie» et «expansive» par rapport à ses pairs. Ces deux qualifications mesurent spécifiquement les qualités suivantes:

Entreprise établie: spécialisation éprouvée; maturité de la pratique de la R&D (profondeur et maturité des services); innovation et propriété intellectuelle; liens écosystémiques

spécialisation éprouvée; maturité de la pratique de la R&D (profondeur et maturité des services); innovation et propriété intellectuelle; liens écosystémiques Entreprise expansive: capacités et évolutivité; nombre de marchés verticaux desservis; répartition/diversification de la clientèle

GlobalLogic a été classée dans la zone de leadership pour les technologies et les secteurs verticaux suivants, ce qui confirme sa reconnaissance globale en tant que leader:

Automobile

Logiciels grand public

Ingénierie des données et de l'IA

Logiciels d'entreprise

Ingénierie de l'expérience

Télécommunications

Télémédecine

L'édition 2022 des classements des zones Zinnov marque la septième année où GlobalLogic gagne une place dans le quadrant des leaders généraux des classements pour les services d'ER&D, après s'y être classée pour la première fois en 2016. Il y a trois ans, la Société a obtenu pour la première fois le rang de leader général. Depuis, sa notation progresse et elle se classe dans des positions de zone de leadership plus élevées dans plusieurs des sous-catégories énumérées ci-dessus.

«La reconnaissance que nous avons reçue lors de l'évaluation des zones Zinnov est un témoignage déterminant de l'ingéniosité, de l'engagement et des compétences des membres de notre équipe à travers le monde, a déclaré Arya Barirani, directeur du marketing chez GlobalLogic. À nos yeux, cette notation reconnaît notre capacité constante de renforcer notre présence sur de nombreux marchés différents. C'est également la reconnaissance de notre volonté d'approfondir notre expérience dans les technologies qui favorisent les transformations numériques de nouvelle génération. Nos investissements dans notre personnel, notre formation et nos installations ont tous pour objectif de nous aider à mieux servir nos clients.»

Sidhant Rastogi, associé directeur de Zinnov, a déclaré: «Les efforts de GlobalLogic consacrés au développement de capacités technologiques de pointe, combinés à ses accélérateurs numériques et à ses laboratoires d'innovation autonomes, ont aidé l'entreprise à générer une transformation à haute valeur ajoutée pour ses clients. GlobalLogic continue de renforcer son coeur de métier numérique grâce à des acquisitions stratégiques ? telles que Fortech ? qui lui ont permis d'enrichir son portefeuille d'offres au point de vue technologique et géographique. Appliquées à son large éventail d'offres de services d'ingénierie numérique, la stratégie de croissance bien structurée et l'approche basée sur les données de GlobalLogic lui ont permis de consolider fermement sa position de leader dans les classements 2022 des zones Zinnov pour l'ER&D.»

Le rapport 2022 ER&D Services Ratings ainsi que les rapports des années précédentes sont disponibles ici: https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/overall/2022 .

À propos de Zinnov

Fondée en 2002, Zinnov est une société mondiale de conseils en gestion et stratégie qui dispose de bureaux à New York, Santa Clara, Seattle, Houston, Bangalore, Gurgaon, Paris et Pune. Forte de son équipe de consultants expérimentés, d'experts du secteur et de professionnels de la recherche, Zinnov s'est associée à des entreprises mondiales, des sociétés Fortune 2000, des intégrateurs de systèmes mondiaux et des sociétés de capital-investissement tout au long de leurs parcours de création de valeur pour développer des informations exploitables sur les revenus, les talents, l'innovation, l'évolutivité et l'optimisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Zinnov.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com ) est un leader de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques du monde entier à concevoir et à élaborer des plateformes, des expériences numériques et des produits innovants pour le monde moderne. En combinant la conception de l'expérience client, l'ingénierie complexe et l'expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer le domaine du possible et à accélérer leur transformation en entreprises numériques de demain. Basée dans la Silicon Valley, GlobalLogic assure le fonctionnement de studios de design et de centres d'ingénierie dans le monde entier, en mettant son expertise approfondie au service de ses clients des secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, de la santé et des sciences du vivant, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et de la technologie. GlobalLogic est une entreprise du groupe Hitachi agissant sous l'égide d' Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), qui contribue à la durabilité de la société et à une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation grâce aux données, aux technologies et aux principes de la «Social Innovation Business» d'Hitachi.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

