Medline Canada acquiert STAT Healthcare Corporation





Un fabricant et distributeur majeur de produits médicaux continue son expansion d'un bout à l'autre du Canada

CALGARY, AB, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Medline Canada, Corporation a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise basée à Calgary, Stat Healthcare Corporation, un fournisseur de produits médicaux et d'équipement de laboratoire ayant une expertise dans la mise sur pied de cliniques.

Un fabricant et distributeur majeur de produits médicaux continue son expansion d'un bout à l'autre du Canada .

Grâce à cette dernière acquisition, Medline continue d'accroître sa part du marché de fournitures médicales dans tout le continuum des soins de santé -- notamment les soins hospitaliers, de longue durée et primaires -- au Canada. Stat Healthcare sera exploitée en tant que division de Medline Canada, assurant la mise à disposition de fournitures dans les domaines médicaux, chirurgicaux, des soins à domicile, des soins vétérinaires, de l'anesthésie et des soins respiratoires, ainsi que de l'équipement de laboratoire. Elle offrira en outre son expertise dans la mise sur pied de cliniques et l'accréditation de blocs opératoires.

Avec des bureaux et huit centres de distribution à travers le Canada, dont un centre national de distribution située à Guelph, en Ontario, Medline Canada est en voie d'établir une plus vaste empreinte opérationnelle afin de servir plus efficacement ses clients dans l'Ouest canadien et propose un portefeuille exhaustif de fournitures, d'équipement et de ressources dans tout le continuum des soins.

« L'acquisition de Stat Healthcare est une autre indication de notre engagement à répondre aux besoins des Canadiens en matière de produits médicaux », affirme Ernie Philip, président de Medline Canada, Corporation. « Nous sommes conscients de notre immense responsabilité, et nous sommes fiers de jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement canadienne de produits médicaux. L'ajout de Stat Healthcare dans notre réseau fera en sorte que les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, auront un accès inégalé aux produits médicaux dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

À titre d'important fabricant et distributeur de fournitures médicales, Medline Canada conjugue la diversité, le savoir-faire, l'agilité et l'empathie pour aider les clients à obtenir de meilleurs résultats de santé -- Ensemble au coeur des soinsMC.

Medline Canada , Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 550 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au coeur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

SOURCE Medline Canada, Corporation

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 11:48 et diffusé par :