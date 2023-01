Entersekt annonce l'arrivée de Jon Roskill au conseil d'administration, des recrutements importants au niveau de la direction et une accélération de son expansion mondiale





Entersekt, un leader mondial des solutions d'authentification des clients et des paiements pour la prévention de la fraude financière, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jon Roskill, ancien PDG d'Acumatica et cadre chez Microsoft, à son conseil d'administration dans le cadre de son expansion continue en Amérique du Nord. Fin 2021, Entersekt a reçu un financement important d'Accel-KKR, une société de capital-investissement axée sur les technologies, en vue de recruter à des postes de direction clés, lancer une nouvelle identité visuelle et accélérer l'expansion dans cette région.

Jon Roskill rejoint le conseil d'administration d'Entersekt

Ancien vice-président corporatif de Microsoft et PDG d'Acumatica, M. Roskill apporte plusieurs décennies d'expérience de direction et de conseil dans le conseil d'administration d'Entersekt alors que la société continue de lancer des solutions avancées d'authentification des clients et des paiements sur le marché nord-américain dans le cadre de son expansion mondiale. Il occupe actuellement le poste de conseiller principal chez EQT Partners après avoir passé huit ans chez Acumatica, un fournisseur d'ERP sur le Cloud.

« M. Roskill rejoint notre conseil d'administration à un moment crucial. Entersekt se trouve à un tournant dans sa croissance et son expansion, en particulier en Amérique du Nord », a déclaré Schalk Nolte, PDG d'Entersekt. « Sa vaste expérience des stratégies de commercialisation à l'échelle mondiale apporteront une valeur considérable à la société. »

« Entersekt est face à une formidable opportunité, et je me réjouis de la rejoindre à un moment aussi fondamental de sa croissance », a ajouté M. Roskill. « Avec des technologies brevetées éprouvées, une excellente direction, une solide clientèle mondiale et une solide base financière, je me réjouis à l'idée de faire partie de la prochaine phase d'Entersekt alors que la société s'impose comme un leader mondial en matière de prévention de la fraude financière. »

L'élargissement de l'équipe de direction favorisera une stratégie de forte croissance

Par ailleurs, Entersekt a recruté de nouvelles personnes dans son équipe dirigeante afin de soutenir et accélérer la vitesse de commercialisation de Context Awaretm Authentication en Amérique du Nord. Les principales embauches incluent Matt Loos au poste de directeur des recettes, Pradheep Sampath au poste de directeur des produits et Frank Moreno au poste de responsable du marketing.

La nouvelle équipe apporte avec elle une solide expérience de leadership dans le secteur des services financiers :

M. Loos rejoint Entersekt avec plus de 20 années d'expérience de leadership dans des sociétés comme Fifth Third Bank et Mastercard.

M. Sampath a 25 années d'expérience dans le dimensionnement de produits basés sur le logiciel-service (SaaS), la téléphonie mobile et des API pour des entreprises comme ID.me et GXS.

L'expérience de M. Moreno inclut des postes de haute direction dans le marketing pendant plus de 20 ans dans des entreprises comme Bottomline et Datawatch.

De nouveaux partenariats stratégiques comme vecteurs de croissance mondiaux

De nombreux nouveaux partenariats et intégrations avec des fournisseurs de technologies stratégiques sont actuellement en cours. Tout récemment, la technologie d'authentification biométrique d'Entersekt a été intégrée dans la plateforme de banque digitale de Q2. Q2 est un important fournisseur de solutions de transformation numérique pour les secteurs de la banque et du crédit. En soutenant une pré-intégration, ces partenariats permettent aux banques de déployer rapidement et aisément la technologie d'authentification de pointe d'Entersekt.

Cibler la demande pour une sécurité renforcée

Un récent sondage de Forrester effectué auprès de 300 décideurs nord-américains en matière de prévention de la fraude a révélé que la totalité des répondants avaient subi une fraude à l'authentification au cours de l'année écoulée. « L'investissement d'Accel-KKR soutiendra la formidable opportunité commerciale et la demande pour les solutions d'authentification mondiales, privilégiant le Cloud, qui ont fait la réputation d'Entersekt. Nous avons une solide équipe de direction en place qui jouera un rôle essentiel dans l'accélération de notre vision opérationnelle consistant à nous étendre et à nous développer sur ce territoire », a conclu M. Nolte.

