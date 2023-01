Selon Taulia, l'aggravation de la crise due aux prix de l'énergie en Europe demeure une préoccupation majeure des entreprises à l'échelle mondiale





Plus d'un tiers des entreprises (35 %) affirme que la hausse des prix de l'énergie constitue leur plus grande préoccupation, au moment où les effets de l'inflation se font durement ressentir au niveau mondial. Telles sont les conclusions d'une étude menée par l'entreprise de solutions de fonds de roulement Taulia.

Cette étude, réalisée auprès de plus de 500 décideurs financiers expérimentés travaillant pour de grandes sociétés au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour et en Allemagne, a révélé que la hausse des prix de l'énergie demeurait une préoccupation majeure dans toutes les régions, même si c'est en Europe que ses effets s'avèrent les plus marqués. Au Royaume-Uni (41 %) et en Allemagne (39 %), deux entreprises sur cinq indiquent que les prix de l'énergie représentent la pression inflationniste ayant l'impact le plus important sur leur activité, alors que près d'un tiers des décideurs américains (31 %) et juste un peu plus d'un quart (27 %) de leurs homologues singapouriens sont du même avis.

Selon l'étude, la proportion écrasante de quatre entreprises sur cinq (83 %) à l'échelle mondiale s'inquiètent des effets de l'inflation sur leurs activités et citent le coût des matières premières (29 %), l'augmentation des frais de fournisseurs (28 %) et la hausse des coûts du travail (26 %) comme étant leurs principales sources de préoccupation.

C'est aux États-Unis que la préoccupation liée à l'inflation est la plus virulente, où plus de neuf décideurs financiers américains sur dix (93 %) affirment s'inquiéter de l'impact de l'inflation sur leur entreprise. Ce sentiment trouve un écho au niveau international, puisque près de neuf décideurs britanniques sur dix (87 %) et plus de quatre de leurs alter egos singapouriens sur cinq (83 %) partagent cette opinion.

Cedric Bru, PDG de Taulia, déclare : « Bien que la hausse des prix de l'énergie soit la plus forte en Europe, elle représente une préoccupation inflationniste majeure pour toutes les entreprises, où qu'elles soient. Le danger de voir cette augmentation de prix se répercuter sur les coûts de production et l'activité commerciale est réel et présent sur les marchés du monde entier. Afin de limiter les conséquences de cette hausse et d'éviter le blocage des chaînes logistiques, il revient aux dirigeants de s'assurer de disposer des instruments financiers qui leur permettront d'atténuer les effets de cette période de perturbations prolongée et de tenir bon jusqu'au retour du calme. »

