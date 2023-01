La Sun Life s'engage à investir 3,7 millions de dollars pour la santé mentale des jeunes au Canada





Ces fonds, qui soutiendront des programmes pour les jeunes marginalisés, portent l'investissement total de la Sun Life en santé mentale à plus de 6,1 millions de dollars.

TORONTO, le 11 janv. 2023 /CNW/ - La Sun Life a annoncé un nouvel engagement important de 3,7 millions de dollars pour soutenir des programmes de santé mentale destinés aux jeunes à risque et marginalisés partout au pays. Dans les trois prochaines années, ce financement permettra à dix organismes partenaires d'élargir leurs services et programmes en santé mentale, d'améliorer l'accès aux soins et d'aider plus de jeunes Canadiens. Cela porte le total des dons de la Sun Life en soutien à la santé mentale au Canada à plus de 6,1 millions de dollars.

Cet investissement soutiendra :

« La majorité des problèmes de santé mentale commencent à l'enfance ou à l'adolescence, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Les jeunes marginalisés, en particulier, sont disproportionnellement touchés et ont plus de difficulté à obtenir un soutien approprié. C'est pourquoi nous nous engageons à aider les jeunes partout au pays à prendre en main leur santé mentale et à accéder aux outils et ressources dont ils ont besoin, au moment opportun. Combiné au pouvoir collectif de ces organismes, notre financement contribuera à bâtir un pays plus résilient, inclusif et en santé. »

À la Sun Life, nous tenons à promouvoir la santé et la diversité dans les collectivités. Nous nous efforçons donc de maximiser notre impact positif sur les gens en prenant des mesures pour supprimer les barrières systémiques. En collaborant avec des organismes qui améliorent la santé mentale des jeunes marginalisés, la Sun Life aide le Canada à se rapprocher un peu plus d'un avenir durable.

En 2022, la Sun Life a annoncé un investissement de 1,1 million de dollars pour appuyer quatre organismes du Québec qui offrent des services en santé mentale aux familles, aux travailleurs et aux groupes marginalisés. En 2021, elle s'est aussi engagée à verser 1 million de dollars à Jeunesse, J'écoute pour aider l'organisme à étendre partout au pays son initiative Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone.

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

