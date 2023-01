QAD accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur supply chain au Forum Des Rois de la Supply Chain 2023





QAD Inc, fournisseur majeur de solutions innovantes de gestion de la production et de la supply chain dans le cloud, sera cette année présent au Forum des Rois de la Supply Chain, le 12 janvier à Paris à l'Espace Maubert de la Maison de la Mutualité. Les participants à l'évènement sont conviés au stand QAD pour y découvrir comment QAD peut accompagner leur entreprise dans la digitalisation de la supply chain de bout en bout.

Le Forum des Rois de la Supply Chain 2023, événement phare organisé chaque année par Supply Chain Magazine, présentera sa sélection annuelle des projets les plus innovants et les plus prometteurs en matière de Supply Chain (approvisionnement, planification, logistique, transport, gestion des flux et économie circulaire).

Le Forum combine expositions et conférences pour créer un véritable environnement collaboratif avec des opportunités de rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires. En visitant le stand QAD, vous aurez l'occasion d'échanger avec un réseau d'experts et de vous informer sur les solutions :

Digital Supply Chain Planning : Cet outil de supply chain 4.0 offre aux entreprises des informations en temps réel et contribue à la conception d'une supply chain plus connectée.

Global Trade and Transportation Execution : Cette solution inclut la gestion des importations et des exportations, des zones franches, de la conformité, des livraisons et des expéditions multi transporteurs etc.

Supplier Relationship Management : Un outil qui aide les entreprises à atténuer les risques commerciaux grâce à la surveillance constante des données des fournisseurs. Les interfaces de ce module prennent en charge des catégories de risques comme le risque financier, la surveillance des événements à risque, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la performance.

L'événement sera suivi d'une soirée d'exception accessible sur invitation au prestigieux Théâtre de la Maison de la Mutualité pour la remise des trophées des Rois de la Supply Chain 2023.

Détails de l'évènement

Evènement : Forum Les Rois de la Supply Chain 2023

Date : Le 12 janvier 2023 de 8h00 à 17h30

Lieu : L'Espace Maubert | Maison de la Mutualité. 24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris.

Inscription : Pour vous inscrire et participer au forum Des Rois de la Supply Chain, cliquez ici.

À propos de QAD ? Permettre l'Entreprise Adaptative

QAD Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de gestion de la production et de la supply chain dans le cloud. QAD aide les entreprises internationales à prospérer dans un environnement où les innovations technologiques, l'évolution des préférences des consommateurs, la concurrence et les perturbations du marché sont omniprésentes, QAD appelle ces entreprises "Adaptive Manufacturing Enterprises". Les supply chain mondiales sont également confrontées aujourd'hui à des perturbations sans précédent telles que des pénuries d'approvisionnement et des fluctuations de la demande. Les solutions QAD permettent aux entreprises de réduire les frictions de leur supply chain et d'optimiser simultanément l'agilité, l'efficacité et la résilience pour servir leurs clients plus efficacement.

Fondée à Santa Barbara en Californie, la société QAD est présente dans 84 pays. Des milliers d'entreprises ont déployé des solutions développées par QAD, notamment Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE) et Enterprise Quality Management System (EQMS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qad.com/fr-FR/ ou au +33 1 87 15 80 09. Vous pouvez également nous trouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

QAD est une marque déposée de QAD Inc. Tous les autres produits ou noms de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

